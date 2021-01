Nationalspieler Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sei die Infektion am Dienstag diagnostiziert worden, der 24-Jährige habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Weitere Maßnahmen werden mit dem zuständigen Gesundheitsamt Düsseldorf abgesprochen.

Am Samstag (18.30 Uhr) ist der Tabellendritte beim Zweiten RB Leipzig zu Gast. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)

