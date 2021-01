Nur vier Torvorlagen in neun Bundesliga-Spielen - die Bilanz von Jadon Sancho ließ zu Saisonbeginn zu wünschen übrig.

Beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg platzte mit dem ersten Saisontor in der Liga schließlich der Knoten des BVB-Offensivstars, der in der Vorsaison mit 20 Toren und 20 Assists in 44 Pflichtspielen Dortmunds Topscorer war.

Anzeige

In den vier Bundesligaspielen unter dem neuen BVB-Trainer Edin Terzic, der Mitte Dezember auf Lucien Favre folgte, gelangen Sancho insgesamt zwei Tore und drei Vorlagen. Auch Kapitän Marco Reus präsentierte sich zuletzt beim 3:1-Erfolg in Leipzig mit zwei Assists stark formverbessert.

Der CHECK24 Doppelpass mit Sven Mislintat am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Kehl erklärt Aufschwung von BVB-Stars Reus und Sancho

"Sie haben beide verstanden, dass sie mehr leisten müssen und können und dass sie intensiver arbeiten müssen", erklärte Sebastian Kehl, Leiter Lizenzspielerabteilung, bei Sky den Aufschwung der beiden Offensivstars.

Generell habe man in den vergangenen Wochen die Trainingseinheiten gut genutzt, "um individuell und gruppentaktisch einige Dinge zu verändern", ergänzte Kehl.

Die Arbeit trägt auch auf dem Platz offensichtlich Früchte. "Am Ende sind es Erfolgserlebnisse, die die Spieler benötigen", meinte Kehl. "Jadon trifft jetzt wieder regelmäßig, Marco kommt viel besser in die Spur. Edin hat von Anfang an klargemacht, dass er auf sie baut und ihnen viel Vertrauen schenkt. Erfolgserlebnisse tragen das Übrige dazu bei."