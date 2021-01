War es das schon für Bruno Labbadia?

Der Trainer von Hertha BSC Berlin musste von der Seitenlinie mit ansehen, wie sein Team zum Auftakt der Rückrunde mit 1:4 gegen den SV Werder Bremen unter die Räder kam. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Für den Sonntag hat die Hertha eine Pressekonferenz um 12.30 Uhr angesetzt - mit Labbadia.

Ausgerechent der von der Hertha an die Weser ausgeliehene Davie Selke läutete die Niederlage mit seinem 1:0 per Foulelfmeter (10.) ein. Bezeichnend, dass Berlin seinerseits von Strafpunkt scheiterte. Nur elf Minuten später hatte Matheus Cunha den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem schwachen Versuch an Torhüter Jiri Pavlenka. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Nach dem 2:0 durch Ömer Toprak (29.) schien das Spiel bereits entschieden. Aber die Hauptstädter schöpften durch den Treffer von Jhon Córdoba kurz vor der Pause (45.+2) nochmal Hoffnung.

Diese wurde in Durchgang zwei von Leon Bittencourt (57.) und Josh Sargent (77.) endgültig zerschlagen. Für Sargent war es ein erneuter Treffer gegen seinen Lieblingsgegner. Drei seiner bislang acht Bundesligatreffer erzielte er gegen die Alte Dame aus der Hauptstadt.

Hertha BSC Berlin: Bruno Labbadia vor dem Aus?

Besonders bitter für die Hertha ist der Blick auf die Statistik: Während Bremen gerade einmal sieben Schüsse aufs Tor brauchte, um vier Tore zu erzielen, erzielte die Hertha mit 17 Schüssen nur einen Treffer. Allein Cunha und Cordoba schossen mit sechs Versuchen alleine fast so oft auf das gegnerische Tor wie die komplette Bremer Mannschaft.

Immerhin beendeten die Berliner so die schwarze Serie von drei Spielen in Folge ohne Tor. Ob dieser Umstand Labbadia aber retten kann, steht in den Sternen.

Auch die Aussagen von Niklas Stark nach dem Spiel bei Sky klingen nicht nach einem Bekenntnis zum Trainer: "Dazu will ich mich nicht äußern, das ist nicht meine Sache. Ich gebe jeden Tag 100 Prozent und versuche, mit der Mannschaft da unten rauszukommen. Das (die Trainerfrage, Anm.d.Red.) ist nicht meine Frage."

Anerkennung gab es zumindest vom Gegner. SVW-Coach Florian Kohfeldt bescheinigte den Hauptstädtern einen starken Auftritt. "Es war schon beeindruckend, wie Hertha BSC Berlin immer wieder weitergemacht hat. Da war wirklich Leben drin."

Labbadia selbst nahm nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund: "Natürlich fehlen uns momentan die Argumente. Wir sind die Letzten, die irgendetwas schönreden. Ich kann nur sagen, was wir jeden Tag alles betreiben." Aber aktuell überwiegt die Enttäuschung. "Wir haben eine brutale Enttäuschung. Das ist ein scheiß Gefühl."

Personalie Lukebakio: Preetz nimmt Druck aus der Geschichte

Wie es direkt mit ihm weitergeht, darüber konnte Labbadia noch keine Auskunft geben. Gespräche mit den Verantwortlichen werde es wie immer geben. "Wir sind permanent mit allen Verantwortlichen im Austausch, da brauchen wir jetzt nichts anzuberaumen. Wir gleichen uns täglich ab und wenn es Gesprächsbedarf gibt, setzen wir uns auch morgen zusammen. Lassen sie uns heute mal die Enttäuschung haben und dann wieder intensiv arbeiten. Wenn die Ergebnisse nicht da sind, steht der Trainer in der Kritik. Das ist kein schönes Gefühl, keine Frage, aber das spielt für mich persönlich keine Rolle zurzeit."

Dennoch nahm er sein Team weiterhin in Schutz. "Ich kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nicht will. Wir sind einfach nicht konsequent. Aber es wäre ein Fehler von mir, der Mannschaft vorzuwerfen, dass sie nicht will."

Lediglich vor dem Spiel äußerte sich der Hertha-Trainer in Person von Dodi Lukebakion namentlich zu einem Spieler: "Wir waren mit seinen Leistungen gegen Köln und Hoffenheim überhaupt nicht zufrieden. Fehler darf bei uns jeder machen, aber danach stehen zu bleiben, können wir uns in unserer jetzigen Situation nicht leisten. Die Trainingsleistung hat danach auch nicht gestimmt, da gehört es dann dazu, Leute auch einmal aufzuwecken."

Michael Preetz, Geschäftsführer Sport & Kommunikation von Hertha BSC Berlin, versuchte aus dieser Personalie jedoch den Druck rauszunehmen. "Es ist keine disziplinarische Maßnahme. Dodi ist wegen sportlichen Gründen nicht im Kader", erklärte er die Nicht-Nominierung und fügte hinzu: " Wir müssen es Ein Vorhaben, das Berlin schnell in die Tat umsetzen sollte, den der Hauptstadtverein, der mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet war, rangiert lediglich zwei Punkte vor dem 1. FC Köln, der sich auf dem Relegationsrang befindet. Bremen hingegen gelingt ein Befreiungsschlag und setzt sich mit sechs Punkten von Rang 15 ab. (Die Tabelle der Bundesliga)