Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg auf Stammtorhüter Roman Bürki verzichten.

Der 30-Jährige fällt wegen Schmerzen in der Schulter aus und wird durch Marwin Hitz ersetzt. Entsprechende Informationen der Bild-Zeitung kann SPORT1 bestätigen. Nachwuchstorhüter Luca Unbehaun soll als Backup auf der Bank Platz nehmen.

Anzeige

Für Bürki ist es das siebte Spiel in der laufenden Saison, bei dem er nicht zwischen den Pfosten steht. In 20 Spielen musste er bisher 27 Treffer hinnehmen. In sieben Spielen stand die Null.

Zuletzt präsentierte er sich nicht immer in absoluter Topform - was sich aber über mehrere BVB-Profis sagen lässt. Vor dem Duell mit dem FCA findet sich Vizemeister auf Rang sieben wieder. Der Abstand auf die Platz vier und die damit verbundene Qualifikation zur Champions League beträgt drei Punkte.

Auf Spitzenreiter Bayern München fehlen bereits 13 Zähler.