Am Samstag haben die Verfolger des FC Bayern die Chance, den Druck auf den Meister und Tabellenführer hochzuhalten. (Tabelle der Bundesliga)

Die Münchner sind erst am Sonntag beim FC Schalke 04 gefordert. So haben Bayer Leverkusen und RB Leipzig die Chance, Bayern auf die Pelle zu rücken.

Anzeige

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Die Werkself bekommt es dabei mit dem VfL Wolfsburg zu tun. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Leverkusen empfängt VfL Wolfsburg

Nach davor nur einem Punkt aus vier Spielen haben die Leverkusener mit einem 2:1-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder die Kurve gekriegt.

Diese Trendwende wollen sie gegen die Wölfe fortsetzen, die sich ihrerseits in der Spitzengruppen festgesetzt und alle Chancen auf die Champions-League-Plätze haben.

Mit einem Dreier in Leverkusen könnte das Team von Trainer Oliver Glasner sogar mit dem Gegner, der 32 Zähler auf dem Konto hat, gleichziehen.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Leipzig kann mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 bis auf einen Punkt an Bayern heranrücken. (Bundesliga: FSV Mainz 05 - RB Leipzig am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Leipzig will in Mainz punkten

Der Start ins neue Jahr war mit Sieg, Niederlage, Unentschieden und Sieg eine wahre Achterbahnfahrt für die Sachsen. Nun sind die Nagelsmänner auf Konstanz aus.

Mainz wiederum hat ganz andere Ansprüche. Angesichts acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz herrscht absolute Alarmstimmung. Soll es mit dem Klassenerhalt in der Rückrunde klappen, muss die Trendwende zeitnah gelingen.

Am Samstagnachmittag finden außerdem drei weitere Partien statt. Der SC Freiburg, der nach fünf Siegen in Folge zuletzt dem FC Bayern unterlag, empfängt den VfB Stuttgart zum Baden-Württemberg-Duell. (Bundesliga: SC Freiburg - VfB Stuttgart am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Frankfurt muss in Bielefeld ran

Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell. Mit einem Sieg könnten beide vom internationale Geschäft träumen.

Außerdem misst sich Arminia Bielefeld mit Eintracht Frankfurt, Union Berlin muss beim FC Augsburg ran. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

So könne Sie die Bundesliga am Samstag LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1