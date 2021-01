Zurzeit läuft es beim VfB Stuttgart weder auf noch neben dem Platz rund.

Nach drei Spielen ohne Sieg ist sportlich der Wurm drin, der öffentlich ausgetragene Machtkampf in der Klubführung verschärft die Lage zusätzlich.

Gegen den FSV Mainz 05 soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her - und der ersehnte erste Heimsieg seit dem Wiederaufstieg.

Denn die fünf Siege auf dem Konto fuhr der VfB bislang stets auswärts ein (in Mainz, bei der Hertha, in Bremen, in Dortmund und in Augsburg). (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Bundesliga: Kriselnder VfB rutscht in der Tabelle ab

Durch die beiden Niederlagen gegen Freiburg und Bielefeld rutschte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo auf Platz zehn ab, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch sieben Punkte. (Bundesliga: Die Tabelle)

Von den störenden Nebengeräuschen des Disputs zwischen Präsident Claus Vogt und der Klubführung um Vorstandschef Thomas Hitzlsperger will sich Matarazzo nicht ablenken lassen: "Das ist nicht mein Lieblingsthema, das ich ausnahmsweise nicht kommentieren werde."

Bundesliga Heute: Aufbruchstimmung bei Mainz 05

Während der VfB zuletzt aus einem Hoch in die Krise schlitterte, sind die Entwicklungen bei Gegner Mainz genau andersherum.

Unter dem neuen Trainer Bo Svensson sowie dem neuen Führungs-Gespann um die FSV-Rückkehrer Christian Heidel und Martin Schmidt wurde dem Verein offenbar neues Leben eingehaucht.

Vier Punkte aus den letzten drei Spielen - darunter ein Sieg gegen Leipzig und ein Punktgewinn gegen den BVB - sorgen für Aufbruchstimmung im Mainzer Abstiegskampf.

Der Tabellen-17. will den Schwung aus dem überraschenden 3:2 gegen den Titelkandidaten RB Leipzig mitnehmen und den Aufwärtstrend fortsetzen.

VfB Stuttgart - Mainz 05 - die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Mangala - Wamangituka, Sosa - Castro, Didavi - Gonzalez

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Mwene - Barreiro, Kohr - Latza - Onisiwo, Quaison

VfB vs Mainz - die Daten zum heutigen Bundesliga-Spiel

Spielort: Mercedes-Benz-Arena

Anpfiff: 20.30 Uhr

Letzte Begegnung: Mainz - VfB 1:4 (Bundesliga, 2.Spieltag - 26.09.2020)

