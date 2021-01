Der Erste gegen den Letzten: Der FC Bayern ist am ersten Spieltag der Rückrunde beim FC Schalke 04 zu Gast.

Es ist das Duell David gegen Goliath: Die Münchner sind trotz diverser Schwierigkeiten Spitzenreiter der Bundesliga und gehen als haushoher Favorit in das Spiel. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat mehr als fünfmal so viele Punkte wie die Königsblauen auf dem Konto.

Anzeige

Bitter für den FC Schalke: Mit Klaas-Jan Huntelaar und Sead Koalsinac fehlen die beiden neuen Hoffnungsträger. Nach SPORT1-Informationen sind sie gar nicht erst im Kader. Huntelaar hatte zuletzt leichte Probleme mit der Wade und muss weiter auf sein Comeback warten, Sead Kolasinac musste beim Spiel gegen den 1. FC Köln unter der Woche angeschlagen ausgewechselt werden.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das macht die Aufgabe für Königsblau natürlich nicht leichter - allein die Erinnerungen an das Hinspiel lassen die Hoffnung der Fans sinken. Denn dieses endete mit einem 8:0-Heimsieg für den deutschen Rekordmeister. Das furiose Auftaktspiel, das versicherte Hansi Flick mit Nachdruck, sei vor dem Wiedersehen aber aus den Köpfen der Bayern-Stars verschwunden. "Das ist nullkommanull in unseren Gedanken", sagte der sichtlich gut gelaunte Triple-Trainer vor dem Rückrundenstart am Sonntag in Gelsenkirchen (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).

Auch den Problemen der vergangenen Wochen, besonders die Lücken in der Abwehr, wollte Flick vor dem Duell beim Lieblingsgegner nicht zu viel Beachtung schenken. "Ich freue mich, dass wir zuletzt wieder in die Spur gekommen sind", sagte der 55-Jährige stattdessen, sein Team habe wieder zu null gespielt "und erstmals in der langen Erfolgsgeschichte des Klubs die Herbstmeisterschaft im Januar klargemacht".

Flick warnt FC Bayern vor Schalke

Flick gab sich nach den Zittersiegen gegen den SC Freiburg (2:1) und beim FC Augsburg (1:0) demonstrativ positiv, speziell die "Moral und die Mentalität" der Mannschaft sei top gewesen, sagte er. Nun will der Rekordmeister mit dem zehnten Sieg in Serie gegen die Königsblauen seinen Aufwärtstrend fortsetzen - und beim Tabellenschlusslicht ja nicht stolpern. "Die Qualität der Spieler spiegelt nicht das Tabellenbild wider", warnte Flick seine Mannschaft (Bundesliga: Die Tabelle).

Auch die bekannt schlechten Platzverhältnisse auf Schalke könnten zum Stolperstein werden. "Der Platz ist nicht so, wie man das in der Bundesliga sehen möchte", kritisierte Flick, da könnten immer "Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet ist".

Vor allem in der Defensive, die mit 25 Gegentoren in der Hinrunde gehörig wackelte. Im Sommer wird Abwehrchef David Alaba den Klub nach 13 Jahren zudem verlassen, der Vertrag von Stammspieler Jerome Boateng läuft aus. "Wir werden uns zusammensetzen und das Ganze nochmal analysieren", sagte Flick über die Zukunft des Routiniers: "Er ist ein Spieler, der uns immer guttun kann."

Huntelaar fällt beim FC Schalke aus

Beim FC Schalke sollte der frisch ausgeliehene Huntelaar sein Comeback geben. Der niederländische Angreifer muss aber weiter auf seinen ersten Einsatz nach dem Wechsel von Ajax Amsterdam warten. Generell gilt: Kurz vor dem Ende seiner langen Karriere soll der 37-Jährige dabei helfen, die Schalker noch vor dem Abstieg zu bewahren.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Bei bisher sieben Punkten aus 17 Spielen und einem gehörigen Abstand auf das rettende Ufer dürfte es die schwierigste Mission seiner Laufbahn werden.

FC Schalke - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

Schalke vs Bayern - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Anpfiff: 15.30 Uhr

Letzte Begegnung: FC Bayern 8:0 FC Schalke (Bundesliga, 1. Spieltag 2020/21)

Wo wird Schalke gegen Bayern LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky

Stream: Sky

Schalke gegen Bayern LIVE im Ticker verfolgen:

Liveticker: FC Schalke 04 - FC Bayern München im Ticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App