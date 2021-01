Luka Jovic ist back.

Zunächst sitzt der Rückkehrer bei Eintracht Frankfurt allerdings noch auf der Bank - André Silva bekommt im Sturmzentrum den Vorzug von SGE-Coach Adi Hütter. Sebastian Rode fehlt wegen Knieproblemen nicht im Aufgebot der Eintracht.

Beim FC Schalke 04 startet am Sonntagabend in Frankfurt mit Shootingstar Matthew Hoppe. Auch Benito Raman, Mark Uth und Amine Harit beginnen in der Offensive.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04: Die Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka, Durm, Kostic - Sow, Hasebe, Barkok, Younes - Silva. - Trainer: Hütter

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe. - Trainer: Gross

Eintracht hat einen Lauf

Eintracht Frankfurt zählt aktuell zu den formstärksten Mannschaften in der Bundesliga. Zuletzt gewannen die Adlerträger dreimal in Folge. Tabellarisch hatte der jüngste Aufschwung ebenfalls positive Folgen, denn als Neunter fehlen den Hessen momentan nur noch zwei Zähler auf die Europapokalplätze.

Mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen geht's nun in das Duell mit dem FC Schalke 04.

Unter der Woche gab es zudem eine positive Nachricht zu vermelden. Luka Jovic kehrt von Real Madrid auf Leihbasis zurück an den Main und soll der Mannschaft von Trainer Adi Hütter künftig helfen, der gestiegenen Erwartungshaltung gerecht zu werden. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Abraham steht zum letzten Mal auf dem Platz

Für die erste Elf wird es beim Serben sehr wahrscheinlich noch nicht reichen. Doch Hütter hofft, dass Jovic "in kürzester Zeit wieder zu alter Form findet". Mit ihm sei die SGE jedenfalls deutlich variabler, auch eine Doppelspitze mit André Silva könnte sich Hütter sehr gut vorstellen.

Kapitän David Abraham wird zum letzten Mal für Frankfurt auf dem Platz stehen. Der Argentinier kehrt zurück in seine Heimat Argentinien. 178 Mal lief der 34-Jährige für die Eintracht auf.

In seinen fünfeinhalb Jahren bei den Hessen ist er zu einem Innenverteidiger von internationalem Format geworden und stemmte zudem sensationell den DFB-Pokal 2018 in die Luft.

Die Schalker werden auf den Abschied keine Rücksicht nehmen, braucht das Team von Christian Gross doch wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der Vorwoche beendeten die Knappen die Durststrecke von 30 Spielen ohne Sieg mit einem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Schalke seit 18 Auswärtsspielen sieglos

Der Tabellen-Vorletzte muss diesen Erfolg aber nun bestätigten, denn ansonsten droht am Sonntag wieder eine Negativmarke. Auswärts sind die Schalker seit 18 Spielen sieglos. Klappt es auch bei den Hessen nicht, wird ein uralter Vereinsrekord eingestellt.

Von November 1963 bis Januar 1965 blieb Schalke in der Fremde in 19 Partien in Folge ohne Sieg. In Frankfurt behielten die Schalker gar seit 2010 nicht mehr die Oberhand. (Bundesliga: Die Tabelle)

Kilian Ludewig, Nassim Boujellab, Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski fallen verletzt aus. Hinter den Einsätzen von Omar Mascarell und Salif Sané stehen noch Fragezeichen.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke - die Daten zum heutigen Bundesliga-Spiel:

Spielort: Deutsche Bank Park

Anpfiff: 18 Uhr

Letzte Begegnung: Frankfurt - Schalke 2:1 (Bundesliga, 32.Spieltag - 17.06.2020)

