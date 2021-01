Die erste Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga ist fast vorbei. Der FC Bayern steht schon jetzt als Halbzeit-Meister fest - auch weil den Konkurrenten in den bisherigen 16 Spieltagen die Konstanz fehlte, um die angeschlagenen Münchner ernsthaft unter Druck zu setzen.

Das gilt auch für zwei Teams, die sich am Dienstag in einem Spitzenspiel gegenüberstehen: Bayer Leverkusen bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Wichtiges Duell zwischen Leverkusen und Dortmund

Es ist der Showdown zweier Bayern-Jäger und das Duell des Tabellendritten mit dem Vierten. Sowohl die Werkself als auch der BVB haben 29 Punkte auf dem Konto.

Beide Mannschaften mussten am Wochenende einen Rückschlag hinnehmen. Die Leverkusener mussten sich beim von einem Rassismus-Eklat überschatteten Match gegen Union Berlin knapp geschlagen geben. Von den letzten vier Bundesliga-Spielen konnte das Team von Peter Bosz kein einziges gewinnen. Lediglich gegen Werder Bremen konnte ein Punkt geholt werden.

Dortmund kam derweil gegen den FSV Mainz nicht über ein 1:1 hinaus. Der Abstand zu Spitzenreiter Bayern beträgt für beide Teams sieben Punkte (Tabelle der Bundesliga).

Gladbach braucht Dreier gegen Werder Bremen

Apropos Abstand: Borussia Mönchengladbach ist nur noch Achter in der Tabelle, auf Dortmund und das internationale Geschäft fehlen vier Punkte. Nach dem äußerst unglücklichen Remis gegen den VfB Stuttgart will die Elf von Coach Marco Rose gegen Werder Bremen wieder in die Siegerstraße einbiegen (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Ein Sieg ist gegen die Außenseiter von der Weser dabei schon fast Pflicht. Werder befindet sich nach einem 2:0-Erfolg und einem 1:1 in Leverkusen im Aufwind und könnte auch bei Gladbach gefährlich werden (Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan).

Hertha BSC empfängt die TSG Hoffenheim zum Krisenduell

Zu einem Krisenduell kommt es derweil am Dienstag in der Hauptstadt: Hertha BSC empfängt die TSG Hoffenheim. Als Tabellennachbarn befinden sich die ambitionierten Klubs auf Rang 13 (Hertha) und 14 (TSG) wieder. Tabellenregionen, mit denen sie vor der Saison eigentlich nichts zu tun haben wollten (Bundesliga: Hertha BSC - TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Hertha wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg. Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia zuletzt nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Arminia Bielefeld (0:1) beim 0:0 gegen den 1. FC Köln wieder einen Punkt holen. Hoffenheim holte gegen die Arminia zwar ebenfalls einen Punkt - es war jedoch der einzige in den letzten drei Liga-Spielen.

FSV Mainz muss gegen Wolfsburg ran

Im vierten Spiel des Dienstags stehen sich der FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg gegenüber. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Der FSV geht als Tabellenvorletzter und klarer Außenseiter in das Duell mit den Wölfen, die als Sechste in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen sind (Bundesliga: FSV Mainz - VfL Wolfsburg um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die jetzt schon leicht abgeschlagenen Mainzer haben allerdings nichts zu verlieren und kämpften sich am Samstag bereits bei Borussia Dortmund zu einem Punktgewinn.

