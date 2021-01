Zum Sieg reichte sein Treffer nicht, jedoch dürfte er Nils Petersen dennoch in Erinnerung bleiben.

Mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 beim 2:2 seines SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt erzielte der 32 Jahre alte Stürmer sein viertes Jokertor in dieser Saison. Zeitgleich bedeutete der Treffer eine historische Bestmarke. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Petersen überflügelt Salinas

Es war bereits sein 29. Jokertreffer in der Bundesliga. Rekordhalter in Deutschlands höchster Spielklasse war Petersen schon länger. Mit dem Tor gegen die Hessen hat er nun auch die meister Treffer nach Einwechslung in Europas Top-5-Ligen erzielt. Er überholte den Spanier Julio Salinas, der in der La Liga 28-Mal nach Einwechslung erfolgreich gewesen war.

"Ich freue mich über jedes Jokertor. Gerade ist es eine Phase, wo der Ball den Weg ins Tor findet. Das genießt man. Das macht es für mich auch einfacher, wenn ich die Information bekomme, dass ich auf der Bank sitzen werde", erklärte der Rekordjoker nach dem Spiel gegen die Eintracht bei Sky.

Klingt nicht danach, als werden die 29 Jokertore bei Petersen schon das Ende der Fahnenstange sein.