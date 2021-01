Was für ein Comeback von Luka Jovic!

Der von Real Madrid zurückgekehrte Angreifer schoss Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04 mit einem Doppelpack zu einem 3:1 (1:1)-Sieg. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

"Man merkt, die Luft hier tut ihm gut. Die Tore waren Extraklasse, auch vom ganzen Ablauf her. Das ist schon große Kunst", sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic bei Sky. "Mich ärgert immer, dass ich immer die besten Spieler verkaufen muss. Jetzt ist er mal wieder für eine kurze Zeit zurück. Darüber freue ich mich am meisten"

Jovic führt Frankfurt bei Comeback zum Sieg

Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung ließ Jovic (72.) nach Vorarbeit von Filip Kostic mit einer sehenswerten Direktabnahme Ralf Fährmann im Schalker Tor keine Chance. Für den Rückkehrer war es das erste Bundesligator seit dem 6. April 2019, damals erzielte er per Elfmeter den 2:1-Siegtreffer auf Schalke. In der Nachspielzeit machte Jovic (90.+1) bei einem Konter den Deckel drauf und bescherte damit Kapitän David Abraham in dessen letztem Spiel für die Eintracht einen schönen Abschied. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Nach dem Spiel bat sogar Schiedsrichter Manuel Gräfe um einen Trikottausch mit Abraham, der seine Karriere beendet und in seine argentinische Heimat zurückkehrt.

Im ersten Durchgang erzielte André Silva (28.) zunächst den Frankfurter Führungstreffer. Schalke-Youngster Matthew Hoppe (29.) gelang nach seinem Dreierpack vergangene Woche postwendend der Ausgleich.

Die Frankfurter nahmen durch den vierten Dreier in Folge Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen auf. Punktgleich mit dem VfL Wolfsburg liegt das Team von Adi Hütter auf Platz sieben. Die Schalker, die vergangene Woche nach fast einjähriger Durststrecke den ersten Sieg gefeiert hatten, kassierten im Abstiegskampf hingegen einen herben Rückschlag und rutschten wieder auf den letzten Platz ab. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Schalke will Schwung von Hoffenheim-Sieg mitnehmen

Noch ohne den heiß als Neuzugang gehandelten Klaas-Jan Huntelaar, dafür aber mit nahezu derselben Elf, die vor einer Woche mit dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim (4:0) am Tasmania-Rekord vorbeigeschlittert war, starteten die Gäste in Frankfurt. Trainer Christian Gross brachte einzig Benito Raman für den verletzten Alessandro Schöpf in die Startelf.

Doch vom Schwung aus der Vorwoche war zunächst überhaupt nichts zu sehen. Schalke offenbarte große Lücken in der Defensive, fand kaum ein Mittel gegen die überfallartigen Angriffe der Frankfurter und hatte bei Abschlüssen von Aymen Barkok (7.) und Martin Hinteregger (24.) Glück. Erst Silva bestrafte den schwachen Start.

Hoppe-Treffer reicht Schalke nicht

Ausgerechnet Hoppe, der bis dahin komplett in der Luft gehangen hatte, profitierte nach seinem Dreierpack in der Vorwoche im direkten Gegenzug von Hintereggers Fehler und tunnelte den zögerlichen Kevin Trapp. Anschließend wurde die Gross-Elf sicherer und hatte Torhüter Ralf Fährmann, der kurz vor der Pause mit einer Riesentat gegen Erik Durm den erneuten Rückstand verhinderte (42.).

Nach dem Seitenwechsel blieb Frankfurt das spielbestimmende Team. Eintracht-Trainer Adi Hütter musste den angeschlagenen Hinteregger auswechseln und brachte dafür erst Offensivmann Ajdin Hrustic, der gleich eine gute Gelegenheit vergab (55.). Mit der viel beachteten Einwechslung von Jovic, der bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, in der 62. Minute erhöhte Hütter nochmals den Druck - mit Erfolg.

