Schalke 04 lädt zum Hinrundenabschluss in der Bundesliga zum Keller-Duell!

Das Schlusslicht der Tabelle bekommt es mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun: dem 1. FC Köln. Beim Heimspiel in der Veltins Arena können die Königsblauen den Rückstand auf den Relegationsrang - den derzeit die Kölner inne haben - deutlich verkürzen. (Das Spiel ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Fünf Zähler trennen Schalke von Platz 16, der die Hoffnung auf einen Verbleib in der ersten Liga spürbar aufleben lassen würde. Bei einem Dreier wäre man in Schlagdistanz. Das Problem: In bisher 16 Spielen reichte es in der Bundesliga zu erst einem Sieg. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Aufstellung: Schalke unverändert - Huntelaar fehlt

Die Kölner, bei denen Trainer Markus Gisdol vor dem wegweisenden Spiel gehörig unter Druck steht, haben immerhin schon zwei Erfolge verbucht. Sollte gegen das Schlusslicht ein weiterer dazukommen, wäre das natürlich ein absoluter Big Point. Dann hätte FC mehr als doppelt so viele Punkte wie die beiden Kellerkinder Schalke und FSV Mainz 05 vor dem Spieltag (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).

Huntelaar "nicht hunderprozentig belastbar"

Bei Schalke hoffte alles auf das Debüt von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar. Doch der 37-Jährige fehlt mit einer Wadenverletzung. Für ihn darf erneut Matthew Hoppe vorne sein Glück versuchen.

"Er hat noch Probleme, ist nicht hundertprozentig belastbar. Das Risiko war mir zu groß", erklärte Trainer Christian Gross bei Sky seine Entscheidung, auf den "Hunter" zu verzichten. Die Verlockung sei groß, sie dürften sich aber bei den Hoffnungsträgern nicht verleiten lassen, eine Kompromisslösung zu finden. "Er ist heiß. Ich habe ihm gesagt, er soll mit der Mannschaft mitfiebern und positiv sein. Er fühlt sich, als wäre er nie weggewesen."

Interessant ist: Gross schickt exakt dieselbe Startelf auf den Rasen, die am vergangenen Wochenende mit 1:3 bei Eintracht Frankfurt verlor. Neben Hoppe sollen auch Mark Uth, Amine Harit und Benito Raman für offensive Gefahr sorgen.

Die Aufstellung von Schalke 04: Fährmann - Becker, Nastasic, Kabak, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Harit, Raman - Uth, Hoppe

Die Aufstellung des 1. FC Köln: Horn - Ehiziboue, Czichos, Cestic, Bornauw, Horn - Hector, Skhiri, Serdar - Duda, Wolf, Drexler