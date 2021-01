Der BVB spart dank seiner Spieler weiterhin viel Kohle ein!

Nach SPORT1-Informationen verzichten die Stars auf zehn Prozent ihres Gehalts. Der Verzicht läuft zunächst bis Ende März.

Anzeige

Die Klub-Bosse befinden sich allerdings in guten Gesprächen mit dem Mannschaftsrat bezüglich einer Ausdehnung der Sparmaßnahme. Ziel ist eine Verlängerung bis mindestens 30. Juni.

Durch diese Maßnahme spart der Pott-Klub, dem pro Heimspiel 4 Millionen Euro fehlen und der aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Minus von 100 Millionen Euro rechnet, monatlich 1,25 Millionen Euro.

Jährlich haben die Dortmunder für ihre 850 Mitarbeiter, die bislang nicht in Kurzarbeit geschickt wurden, Personalkosten in Höhe von 205,1 Millionen Euro. Mehr als 150 Millionen Euro (rund 13 Mio. Euro monatlich) davon fließen allein in den Profi-Kader.

Während des totalen Lockdowns und der Aussetzung der zwischenzeitlichen Fußball-Spiele hatten die Spieler sogar auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichten.