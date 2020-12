Der Machtkampf beim VfB Stuttgart eskaliert, und das Ringen um das Amt des Präsidenten bei dem Fußball-Bundesligisten nimmt dabei eine völlig überraschende Wendung:

Thomas Hitzlsperger, der bei den Schwaben als Vorstandsvorsitzender und zugleich Sportvorstand angestellt ist, wirft seinen Hut für die Wahl am 18. März 2021 in den Ring und geht damit offen auf Konfrontationskurs mit Amtsinhaber Claus Vogt.

Am Mittwochabend erklärte der ehemalige Nationalspieler auf Twitter seine Beweggründe - und sparte dabei nicht mit Kritik an Vogt. Zuvor hatten der SWR und der kicker als erstes von Hitzlsperger Vorhaben berichtet.

In einem offenen Brief sprach der 38-Jährige dabei von einer "Realität, über die ich nicht hinwegsehen kann..." Laut Hitzlsperger "geht ein tiefer Riss geht durch unseren Club. Dieser Riss gefährdet alles, worauf wir zu Recht stolz sind. (...)

Der Riss verlaufe "zwischen unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite."

VfB Stuttgart: Hitzlsperger mit Kritik an Präsident Claus Vogt

Hitzlspergers weiteren Ausführungen zufolge soll der erst seit Dezember 2019 amtierende Vogt auch seine in der Vereinssatzung festgeschriebene Kontrollfunktion zu ausgiebig nutzen.

Seit längerem gilt es als offenes Geheimnis, dass es auch zwischen Vorstandschef Hitzlsperger und Vogt gewaltig knirschen soll: Der 38-Jährige fühlt sich dem Vernehmen nach von Vogt in seinen Entfaltungsmöglichkeiten blockiert, während Vogt wiederum mehr Mitsprache bei sportlichen Abläufen einfordern soll.

"Der Profilierungswunsch eines Einzelnen bedroht so die Existenz des ganzen Vereins", deutete Hitzlsperger nun in seinem Brief an, mit dem er Vogt brüskiert.

Hitzlsperger ist einer von vier Kandidaten, die ihre Bewerbung eingereicht haben. Ein achtköpfiger Vereinsbeirat wählt in den kommenden Tagen zwei Bewerber aus, die sich dem Votum der Mitglieder stellen dürfen.

Hitzlsperger: Vorstandschef und Präsident?

Neben Vogt und Hitzlsperger stehen der Geschäftsmann Volker Zeh und die als Stuttgarter OB-Kandidatin gescheiterte Friedhild Miller auf der Liste. Zeh und Miller werden nur geringe Chancen eingeräumt.

Unklar ist allerdings, welche Konsequenzen es für den VfB hätte, sollte Hitzlsperger tatsächlich zum Präsidenten gewählt werden - und wie sich eine Doppelfunktion mit der Satzung des Klubs vereinbaren ließe.

Denn: Der Präsident des eingetragenen Vereins (e.V.) - im Gegensatz zum Posten des Vorstandschefs ein Ehrenamt - ist bei den Schwaben gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der AG.