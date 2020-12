Der Einstand ist geglückt: Edin Terzic feierte als neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund ein 2:1 bei Werder Bremen. Der Aufwind soll nun auch ins letzte Bundesligaspiel des Jahres mitgenommen werden. (Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)

Dortmund muss am Freitag nach Köpenick zu Union Berlin (Bundesliga: Union Berlin - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

ZDF überträgt Union gegen BVB

Das Spiel wird heute Abend sogar im Free-TV übertragen - das ZDF zeigt das Spiel zwischen Union und dem BVB LIVE.

Im aktuellen Vertrag über die Übertragungsrechte ist festgelegt, dass das letzte Freitagsspiel des Jahres im kostenfrei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss. Das gilt auch für die kommende Medienrechteperiode. Auch DAZN überträgt aber wie gewohnt.

Dortmund kann auf Platz zwei springen

Mit einem Sieg könnte der BVB auf Platz zwei springen. Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Union holte in zwölf Spielen 18 Punkte und liegt auf dem sechsten Tabellenplatz. Seit vier Partien wartet die Mannschaft von Urs Fischer nun aber auf einen Sieg.

Zuletzt verspielten die Berliner in der Schlussphase beim VfB Stuttgart eine 2:0-Führung. Am Ende hieß es 2:2. Terzic warnt dennoch: "Sie sind sehr stabil, sehr mutig, haben sehr gute Transfers gemacht. Wir müssen die Stärken des Gegners minimieren."

Max Kruse fehlt den "Eisernen" weiterhin aufgrund eines Muskelbündelrisses. Dafür überzeugen unter anderem Kapitän Christopher Trimmel, Taiwo Awoniyi oder auch Manuel Friedrich.

Dortmund kann wohl nahezu aus dem Vollen schöpfen. Thomas Delaney und Thomas Meunier stehen kurz vor einer Rückkehr in den Kader. (Tabelle der Bundesliga)

Die Voraussetzungen für die Westfalen sind also ganz gut, wenngleich die Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel an der Alten Försterei denkbar schlecht sind. Damals noch unter Lucien Favre unterlag der BVB nach einer schwachen Vorstellung mit 1:3.

Union Berlin - Borussia Dortmund - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Harm Osmers

Spielort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin-Köpenick)

Anpfiff: 20.30 Uhr

Letzte Begegnung: Borussia Dortmund - Union Berlin 01.02.20 (5:0)

Wo wird Union Berlin - Borussia Dortmund LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: ZDF

Stream: Dazn, ZDF.de

Union Berlin - Borussia Dortmund LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: Union Berlin - Borussia Dortmund im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App