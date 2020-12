Die Fußballfans in Deutschland trauen dem Tabellenzweiten RB Leipzig zu, seinen Torfluch im Bundesliga-Spitzenspiel bei Spitzenreiter Bayern München zu beenden. 61,3 Prozent der Befragten einer FanQ-Umfrage im Auftrag des SID glauben, dass die Leipziger beim Rekordmeister am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) mindestens einmal treffen werden. RB ist in den ersten vier Bundesliga-Duellen in München jeweils ohne eigenen Treffer geblieben.

70,8 Prozent der Befragten halten allerdings Triple-Gewinner FC Bayern für den großen Favoriten und glauben an einen Sieg der Münchner. 12 Prozent tippen auf einen Leipziger Sieg, 16,3 Prozent auf ein Remis.