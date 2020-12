Der Negativ-Rekord rückt immer näher. Seit 27 Bundesligaspielen ist der FC Schalke 04 sieglos. Gegen den SC Freiburg (Bundesliga, 12. Spieltag: FC Schalke 04 - SC Freiburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) soll der Bann endlich gebrochen werden.

Am vergangenen Wochenende standen die Schalker beim FC Augsburg kurz vor dem Sieg, doch Marco Richter köpfte in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich. Immerhin reichte es für das Schlusslicht zum vierten Zähler der Saison.

Mark Uth wird den Schalkern in diesem so wichtigen Kellerduell nach seinem schweren Zusammenprall mit Augsburgs Felix Uduokhai nicht zur Verfügung stehen.

Schalke 04: Schlechte Erinnerungen an den SC Freiburg

Keine guten Erinnerungen hat Königsblau an das letzte Duell mit den Freiburgern. Am 34. Spieltag der Vorsaison kam Schalke mit 0:4 unter die Räder.

Der SCF hat in dieser Spielzeit allerdings nicht mehr die Form, steht mit elf Punkten auf Rang 14. (Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)

Zuletzt stabilisierte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Streich aber, gewann beim 2:0 gegen Arminia Bielefeld das erste Heimspiel.

In Gelsenkirchen kann Freiburg in Bestbesetzung antreten. Auch der Südkoreaner Chang-hoon Kwon kehrt nach überstandener Corona-Infektion zurück in den Kader.

FC Schalke 04 - SC Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke: Fährmann - Ludewig, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell - Harit, S. Serdar - Boujellab - Skrzybski, Raman

Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Grifo, Höler - Petersen

FC Schalke 04 - SC Freiburg - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Spielort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: SC Freiburg - FC Schalke 04 4:0 (Bundesliga, 27.06.2020)

Wo wird FC Schalke 04 - gegen SC Freiburg LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky

Stream: Sky Go

Schalke - Freiburg LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: FC Schalke 04 - SC Freiburg im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App