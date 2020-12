Mag man Spieler kritisieren, die am Boden liegen? Der FC Schalke 04, jetzt seit 26 Bundesliga-Spielen ohne Sieg, hat das Stadium angebrachter Kritik längst verlassen.

Für eine Mannschaft, die alles leisten will und ständig verliert, bleibt nur Mitleid übrig. "Ich bin traurig", sagt Bayern-Torwart Manuel Neuer über seinen Ex-Klub. Man kann Schalke beim Sterben zusehen wie einst dem Kohlebergbau im Ruhrgebiet: Man ahnt das Ende kommen.

Schalke-Trainer Baum ist entnervt

Ja, es sind erst zehn Bundesliga-Spieltage gespielt. Wie aber soll Schalke aus dem Tabellenkeller rauskommen?

Drei Punkte aus zehn Spielen, sogar Arminia Bielefeld hat vier Punkte mehr, dazu eine Tordifferenz von minus 25: Woher soll die Hoffnung auf bessere Saisonphasen rühren?

So ein Heimsieg gegen Bayer Leverkusen hätte Flügel verleihen können. Das 0:3 aber entnervte Trainer Manuel Baum gestern nur noch: "Es ist echt zum Kotzen."

Schalke bekommt gerade die Quittung für eine seit Jahren verkorkste Kaderplanung und Führungskultur. Man könnte auf die Idee kommen, dass ein Abstieg eine Gelegenheit zur Neuausrichtung bietet.

Doch so einfach ist das nicht. Siehe Hamburger SV: Schon das dritte Jahr versuchen sie beim HSV die Rückkehr in die Bundesliga; bisher scheiterte jeder Versuch an der eigenen Unzulänglichkeit. Das sind keine guten Aussichten für Schalke.

