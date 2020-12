Trainer Adi Hütter vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft nach dem Abgang von Stürmer Bas Dost auf eine Neuverpflichtung im Winter-Transferfenster.

"Wir brauchen einen Spieler mit einer gewissen Geschwindigkeit und physischen Präsenz, der uns sofort helfen kann", sagte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): "Danach werden wir schauen."

Der Abgang von Dost sei für Hütter "kein schönes Weihnachtsgeschenk" und auch für ihn "überraschend" gewesen. Am Ende habe "das Gesamtpaket dann aber so gepasst, dass es für uns Sinn gemacht hat, ihn abzugeben", erklärte Hütter. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Jovic und Zirkzee bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Der Niederländer Dost wechselt zum belgischen Spitzenreiter FC Brügge.

In den Medien wurde zuletzt über die Rückkehr von Luka Jovic (Real Madrid) nach Frankfurt spekuliert. Das liege "natürlich auf der Hand. Er hat wenig Einsatzzeit in Madrid und hätte sicher auch nichts dagegen, nach Frankfurt zurückzukehren", sagte Hütter: "Aber es wird auch richtig geschrieben, was Luka im Jahr verdient." (Die Tabelle der Bundesliga)

Auch das Interesse an einer Verpflichtung von Joshua Zirkzee von Meister Bayern München wollte Hütter nicht bestätigen oder dementieren. "Es gibt viele Namen und den Rest macht Fredi (Sportvorstand Fredi Bobic, Anm. d. Red.)."