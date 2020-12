Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Wochenende auf Verteidiger Ibrahima Konate und Offensivmann Justin Kluivert verzichten. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln mit. Während Konate mit einer Verletzung am Bandapparat fehlt, muss Kluivert mit Wadenproblemen passen. Beide Spieler hatten sich die Blessuren unter der Woche bei der TSG Hoffenheim (1:0) zugezogen.

Auch Flügelspieler Christopher Nkunku fällt mit einer Verletzung am Sprunggelenk gegen die Kölner weiterhin aus, könnte aber im DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg zum Einsatz kommen. Gleiches gelte laut Nagelsmann für Kluivert. Zudem seien Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano (beide Oberschenkel) angeschlagen, könnten aber noch bis Samstag fit werden.