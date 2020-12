Jan-Moritz Lichte muss nach der 0:1-Niederlage des FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen um seinen Job bangen.

Der Trainer konnte in elf Partien nur sechs Punkte sammeln, die Rheinhessen belegen aktuell den 17. Tabellenplatz in der Bundesliga und liegen vier Zähler hinter dem von Arminia Bielefeld belegten Relegationsrang.

Wie SPORT1 weiß, findet aktuell eine Krisensitzung statt. Sportvorstand Rouven Schröder und die Verantwortlichen beraten über die Zukunft von Lichte.

Lichte-Aus vor dem Pokal-Spiel in Bochum?

Am Samstagabend wollten die Mainzer eigentlich noch die Sinne schärfen und die zweite DFB-Pokal-Runde gegen den VfL Bochum (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit dem Coach bestreiten.

Doch der Trend in den vergangenen Wochen stimmt insgesamt bedenklich, nur zwei Punkte aus den vergangenen fünf Partien mit Gegnern wie Bielefeld, Köln und eben Bremen sind im Abstiegskampf deutlich zu wenig.

Die Profis selbst zeigten sich beispielsweise verwundert über die defensive Herangehensweise des Trainers, der damit viel Vertrauen verspielt hat.Schröder kündigte bereits am Samstag an: "Das war sehr frustrierend und enttäuschend. Das gilt es nun in aller Klarheit aufzuarbeiten, denn in dieser Form wird es in der Bundesliga sehr schwer."

Sollte die Reißleine gezogen und Lichte noch entlassen werden, könnte Junioren-Cheftrainer Jan Siewert das Team in Bochum betreuen.