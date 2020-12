Jan-Moritz Lichte ist beim FSV Mainz 05 Geschichte. Nach sechs Punkten aus elf Bundesligapartien und dem Pokal-Aus gegen den VfL Bochum war der Coach nicht mehr zu halten.

Die Verantwortlichen machten einen Cut, der neue Sportdirektor Martin Schmidt nannte auf Nachfrage von SPORT1 das Motto: "Vorwärts zu den Wurzeln!" Übersetzt: Ein modernes, an den Profifußball angepasstes Mainz 05, das trotzdem den Begriff "Karnevalsverein" nicht ganz aus dem Auge verlieren sollte. Ein "Weiter so" mit dem loyalen, aber erfolglosen Lichte war daher nicht mehr möglich.

Schmidt erklärt, was Mainz-Trainer auszeichnen sollte

Neben Schmidt steht vor allem der zweite Rückkehrer Christian Heidel für genau die in Mainz geforderten Eigenschaften wie Leidenschaft, Nahbarkeit und Familiarität – und bald auch Bo Svensson?

Als bei der Präsentationskonferenz des neuen Führungsduos der Ex-Profi als möglicher Kandidat fiel, umschiffte Schmidt diesen Namen geschickt. Doch die von ihm auf SPORT1-Nachfrage erfolgte Beschreibung passte haargenau auf den Dänen: "Mein Ziel ist es, einen Trainer zu installieren, der das spielen lässt, was Mainz auszeichnet."

Genauer übersetzt lautet dieses Mantra: Nach dem Ball jagen, Pressing spielen, Tempofußball anwenden und Umschaltfußball praktizieren. Schmidt kennt die in Mainz geforderten Tugenden, der neue Sportdirektor lebt diese als früherer Coach des Vereins vor.

Svensson bringt mit was zu Mainz passt

Svensson bringt genau diese Eigenschaften mit. Der Däne war sieben Jahre Profi bei Mainz 05, anschließend ging er die ersten Schritte im Jugendbereich der Rheinhessen und wechselte im Sommer 2019 nach Österreich zum FC Liefering, der Zweitvertretung des RB Salzburg. Dort entwickelt sich der ehemalige Profi immer weiter, Heidel sah schon früh in ihm einen zukünftigen Champions-League-Trainer. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan)

Manfred Pamminger, Geschäftsführer von Svenssons aktuellem Klub Liefering, lobte gegenüber SPORT1: "Unser Trainer hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Monaten. Bo schafft es neben seinen fachlichen Qualitäten, ein Klima in und um die Mannschaft herzustellen, in dem sich sowohl Spieler als auch Mitarbeiter entwickeln können und wollen."

Mainz trennt sich von Trainer Jan-Moritz Lichte

Eine Eigenschaft war beim aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga dabei von ganz besonderer Bedeutung: "Er versteht es, die Spieler mitzunehmen, sie zu einem richtigen Team zu machen, was in unserer Multi-Kulti-Mannschaft mit Spielern aus unterschiedlichsten Nationen und mit unterschiedlichsten Sprachen oft nicht einfach ist."

In Mainz gilt es nun 14 verschiedene Nationen unter einen Hut zu bekommen – wie in Liefering auch. Ein Faustpfand beim Kampf und den Klassenerhalt! (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Pamminger schiebt Svensson-Abgang keinen Riegel vor

"Wir wollen uns gegen alle Widrigkeiten wehren. Der Trainer ist klar der Chef im Verein und wir stehen hinter ihm", kündigte Schmidt an. Es wäre die Vertrauensbasis, die ein in diesem Business noch neuer Coach wie Svensson benötigt. Auch der Abstieg in die 2. Liga mit anschließendem Neuaufbau wäre bei den 05ern realistischerweise einkalkuliert.

Aktuell müssen allerdings noch Details bezüglich einer Ablöse geklärt werden. Ist Svensson bezahlbar, wenn zudem auch der Kader einen Umbau benötigt? Das Interesse am Dänen ist jedenfalls groß bei den Verantwortlichen.

Wie konkret die Anfrage ist, wollte Pamminger nicht verraten, er werde über "interne Prozesse und Vertragsmodalitäten" keine Auskunft ausgeben.

Doch der Geschäftsführer sagte auf SPORT1-Nachfrage, ob der Klub bei einem Angebot Gesprächsbereitschaft zeige: "Damit beschäftigen wir uns erst ab dem Zeitpunkt, wenn Bo und Mainz diesbezüglich auf uns zukommen würden." Ein Dementi klingt trotz des bis 2023 laufenden Vertrags anders. Vieles deutet daher auf einen neuen Trainer Svensson hin, die Mainz-DNA und der Zusammenhalt im Umfeld sollen im Abstiegskampf schließlich auch auf dem Feld zu entscheidenden Faktoren werden.