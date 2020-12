Fredi Bobic wird am Sonntag nicht am CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 teilnehmen können. (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt ist Kontaktperson 1 eines Vorstandskollegen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Wie die Eintracht SPORT1 bestätigte, hat sich Vorstand Oliver Frankenbach mit dem Virus infiziert.

Tests bei Bobic und Axel Hellmann seien indes negativ ausgefallen, teilte der Verein mit. Als Vorsichtsmaßnahme sind aber beide auch am Freitagabend in Frankfurt geblieben und nicht mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg gefahren. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt JETZT im LIVETICKER)

Die Partie an sich stand aber nicht auf der Kippe, weil kein Spieler der Eintracht positiv getestet wurde und der Vorstand auch zu keinem Profi Kontakt hatte.

