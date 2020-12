In der Bundesliga steigt am Samstagabend das Topspiel. Tabellenführer FC Bayern München empfängt Verfolger RB Leipzig in der Allianz Arena.

Mit einem Sieg könnte der Deutsche Rekordmeister das Team von Julian Nagelsmann auf fünf Punkte distanzieren. Den Leipzigern winkt bei einem Auswärtscoup wiederum die Tabellenführung (Tabelle der Bundesliga). (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Beide Mannschaften kommen aus einer englischen Woche. Bayern spielte am Dienstag 1:1 gegen Atlético Madrid, Leipzig zitterte sich in einem Tor-Spektakel zum 4:3 gegen Istanbul Basaksehir.

Bayern Trainer Flick: Bayern sollen spielen wie Champions

Flick betonte nach zuletzt wechselhaften Leistungen: "Champions sind dann da, wenn wichtige Spiele anstehen. Daher erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass wir wesentlich besser spielen kann als in den letzten Spielen. Wir wollen die drei Punkte hier behalten, das ist ganz klar. Das wären Big Points."

Leipzigs Nagelsmann: "Bayern zuletzt nicht mehr ganz so konzentriert"

Nagelsmann rechnet sich durchaus Chancen aus. "In so mancher Situation wirkten die Bayern nicht mehr ganz so scharf, nicht mehr ganz so konzentriert", meinte der Trainer: "Da zeigt sich die lange Vorsaison und der aktuelle Spielplan."

Vor Duell gegen Leipzig: Spielen diese FCB-Talente auch in der Bundesliga?

Doch "sie werden im Heimspiel ihrem Platzhirschdasein gerecht werden wollen. Darauf sind wir vorbereitet!"

FC Bayern - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski (Trainer: Flick)

RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg(Trainer: Nagelsmann)

FC Bayern gegen Leipzig - die Daten zum heutigen Spiel:

Spielort: Allianz Arena (München)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: FC Bayern München - RB Leipzig 0:0 (Bundesliga, 09.02.2020)

