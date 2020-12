Startet der FC Bayern München mit einem Sieg in die englische Woche zum Abschluss des Bundesliga-Jahres? Oder droht Stolpergefahr bei Union Berlin?

Vor dem Spiel am Samstagabend spricht Trainer Hansi Flick ab 12 Uhr in der Pressekonferenz vor dem 11. Spieltag, wie er das Restprogramm 2020 bewältigen will, das auch noch ein Duell mit dem VfL Wolfsburg (Mittwoch) und den Kracher beim Tabellenzeiten Bayer Leverkusen (am kommenden Samstagabend) beinhaltet (Bundesliga: Union Berlin - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

+++ FC Bayern: Hansi Flick spricht ab 12 Uhr in der Pressekonferenz +++

Beim jüngsten Topspiel gegen RB Leipzig gelang es den Bayern nicht, die Verfolger auf Distanz zu halten, bei der PK dürften auch die defensiven Probleme beim 3:3 Thema sein, wie auch die Startprobleme von Königstransfer Leroy Sané, die soeben auch Präsident Herbert Hainer im SPORT1-Interview thematisiert hat ("Ich glaube, dass Leroy Sané deutlich mehr kann").

Gegner Union spielte bislang eine herausragende Saison, musste zuletzt aber die Niederlage im Derby mit Hertha BSC und den Ausfall von Max Kruse verkraften.

