Bei der Gala "The Best FIFA Football Awards" haben es gleich vier Triple-Sieger des FC Bayern in die FIFA-Weltelf geschafft.

Mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Weltfußballer Robert Lewandowski stehen drei aktuelle Spieler des Rekordmeisters in der Auswahl - der im Sommer von Bayern zu Liverpool gewechselte Thiago findet sich ebenfalls im Team wieder.

Welttorhüter Neuer nicht in der Weltelf

Kurioserweise nicht vertreten ist Manuel Neuer, der zuvor als erster Deutscher zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt wurde.

Dies erklärt sich aus den Modalitäten. Die Weltelf wird seit 2005 von den Mitgliedern der Profivereinigung FIFPro gewählt, seit 2009 geschieht dies unter offiziellem FIFA-Siegel.

Der Welttorhüter wird zu gleichen Teilen von Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaft, Fans und Journalisten gewählt.

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk (alle Liverpool), Sergio Ramos (Real), Kevin de Bruyne (ManCity), Lionel Messi (Barca) und Cristiano Ronaldo (Juve) komplettieren die Elf.

In die Frauen-Weltelf schaffte es keine deutsche Spielerin.

Die FIFA-Weltelf im Überblick:

TOR:

Alisson Becker (FC Liverpool)

ABWEHR:

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alphonso Davies (Bayern München)

MITTELFELD:

Joshua Kimmich (Bayern München)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Thiago (Bayern München/FC Liverpool)

ANGRIFF

Lionel Messi (FC Barcelona)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)