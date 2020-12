Die TSG Hoffenheim hat ihr "Bayern-Syndrom" nach zehn Wochen erfolgreich bekämpft und dank Doppelpacker Florian Grillitsch die Talfahrt in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Kraichgauer gewannen am Montagabend zum Abschluss des zehnten Spieltags 3:1 (1:1) gegen den FC Augsburg. Damit holte die TSG den ersten Dreier nach sieben Partien ohne Sieg.

Der Österreicher Grillitsch (17. und 46.) sowie Ihlas Bebou (50.) trafen für die Hoffenheimer, die nach dem furiosen 4:1 gegen Meister Bayern München Ende September nur drei Punkte eingefahren hatten. In der Tabelle kletterte die TSG auf den zehnten Platz. Der FCA, für den Daniel Caligiuri erfolgreich war (31.), liegt punktgleich einen Rang dahinter.

Beim Geisterspiel in der Sinsheimer Arena bestimmten die Gastgeber die Anfangsphase. Die Hoffenheimer, die ohne Benjamin Hübner, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Konstantinos Stafylidis, Jacob Bruun Larsen, Ishak Belfodil, Sargis Adamjan und den gesperrten Dennis Geiger auskommen mussten, konnten sich allerdings keine Torchancen erarbeiten.

Auch nach einer Viertelstunde fehlte den Kraichgauern das Durchsetzungsvermögen in der Offensive. Das änderte sich wenig später. Der Österreicher Christoph Baumgartner fand seinen Landsmann Grillitsch, der aus kurzer Distanz per Kopf traf.

Die Augsburger, bei denen der an Corona erkrankte Andre Hahn sowie Alfred Finnbogason und Jan Moravek fehlten, hatten kaum etwas zu bieten. Der Auftritt der Gäste war bieder und harmlos. Das zweite TSG-Tor lag während dieser Phase in der Luft.

Baumgartner vergab die große Gelegenheit dazu (25.), auch der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric konnte nicht vollstrecken (26.). Mit dem knappen Rückstand nach einer halben Stunde war der FCA sehr gut bedient.

Der Ausgleich durch Caligiuri, der per Kopf traf, fiel aus dem Nichts. Nach dem Tor war die Begegnung bis zur Pause offen. Kramaric (38.) und der Augsburger Florian Niederlechner (44.) waren weiteren Treffern nahe.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren gerade einmal 27 Sekunden gespielt, als Grillitsch erneut traf. Kurz darauf erhöhte Bebou nach einer Einzelleistung. Danach drängte Augsburg auf den Anschluss, Hoffenheim boten sich Konterchancen.

Die TSG muss bereits am Donnerstag wieder ran. Dann steht der letzte Vorrundenspieltag in der Europa League auf dem Programm. Die Partie gegen KAA Gent aus Belgien ist allerdings bedeutungslos. Nach vier Siegen und einem Unentschieden hat Hoffenheim den Gruppensieg schon in der Tasche, der erste Einzug in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs ist bereits perfekt.