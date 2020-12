Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt auch auf Thomas Delaney verzichten. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der dänische Mittelfeldspieler fällt laut BVB-Mitteilung vom Donnerstag aufgrund einer Rückenblessur aus. Die Entscheidung über einen Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels (Schlag aufs Sprunggelenk) soll kurzfristig fallen.

Ohnehin plagen die Dortmunder einige Probleme.

In der Champions League gegen Lazio am Mittwoch fehlten bereits Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk). Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden.