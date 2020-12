Königsklassen-Coup nach dem Corona-Schrecken: Der VfL Wolfsburg hat trotz des kurzfristigen Ausfalls von vier Leistungsträgern vor den Feiertagen noch Champions-League-Platz vier erobert. (Die Tabelle der Bundesliga)

Das Team von Trainer Oliver Glasner, der "allen ein Riesenkompliment" machte, schlug den VfB Stuttgart im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres mit 1:0 (0:0) und schob sich an Borussia Dortmund vorbei. Die Schwaben starten trotz des Dämpfers als starker Siebter in die zweite Saisonphase Anfang 2021. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Anzeige

"Ich glaube, dass wir die erste Halbzeit die besseren Möglichkeiten hatten und die bessere Mannschaft waren", erklärte Wolfsburg-Torjäger Wout Weghorst bei Sky. "Es war heute ganz knapp. Es war nicht das beste Fußballspiel. Wir gewinnen dann durch einen Freistoß, der dann etwas glücklich reingeht. Eine überragende Mannschaftsleistung. Wir sind die Herausforderung super angegangen. Ein ganz großes Lob."

Kurioser Treffer durch Brekalo

Josip Brekalo traf in der 49. Spielminute per direktem Freistoß, den VfB-Angreifer Silas Wamangituka entscheidend abfälschte. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Niedersachsen hatten ohne die positiv auf COVID-19 getesteten Maximilian Arnold und Jérôme Rousillon sowie deren Kontaktpersonen Xaver Schlager und Maximilian Philipp antreten müssen.

"Angst hatten wir wegen der positiven Tests nicht, aber die Vorbereitung war schon gestört", meinte Weghorst.

Erstes Auswärtspleite für Stuttgart

Für den so auswärtsstarken VfB war es am 13. Spieltag die erste Niederlage auf des Gegners Platz.

"Ich denke, wir waren heute über weite Strecken auf Augenhöhe oder das ganze Spiel auf Augenhöhe", sagte Stuttgarts Marc-Oliver Kempf. "Heute hat man einfach gemerkt, dass irgendwann die eine Torchance entscheiden kann, natürlich unglücklich, dass es so ein Ping-Pong-Tor ist, wo der Ball mit gefühlt 2 km/h ins Tor reingeht."

Von einer "relativ turbulenten Vorbereitung" auf die Partie sprach Glasner vor dem Anpfiff bei Sky. Seit Samstag wusste der Österreicher von den neuen Infektionen, seine betroffenen Spieler begaben sich umgehend in häusliche Quarantäne. Auch Nachwuchsmann Tim Siersleben musste sich wie seine Mitspieler auf Anweisung des Gesundheitsamt separieren.

Fraglich war vor allem, wie die Wölfe ohne ihre zentralen Taktgeber Arnold und Schlager auskommen würden - insgesamt recht ordentlich.

Wolfsburg, mit den ebenfalls erfahrenen Josuha Guilavogui und Yannick Gerhardt im defensiven Mittelfeld, kam nach einer Ecke per Kopfball von Maxence Lacroix sofort zur ersten Chance (1.).

Wolfsburg: Glasner versprüht Optimismus

"Ich sehe es als Chance zu zeigen, was für eine geschlossene Mannschaft wir sind", hatte Glasner kurz zuvor gesagt.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Die Hausherren legten den Vorwärtsgang ein, doch auch der VfB machte von Beginn an mit und es ging rasant hin und her. In der neunten Spielminute forderten die Gäste nach einem resoluten Rempler von Ridle Baku gegen Nicolás González einen Strafstoß - doch Referee Florian Badstübner war das zu wenig.

"Ich stelle den Körper rein, aber ich denke, den muss man nicht geben", sagte Baku. "Ich bin mit der Schulter hin, Schulter an Schulter, dann ist es meistens so, dass einer den Kürzeren zieht. Im Strafraum ist es relativ heikel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Elfmeter war, also richtige Entscheidung."

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo meinte dagegen: "Den kann man pfeifen."

Wamangituka und González vergeben Großchancen

Fast im Gegenzug tauchte dann Gerhardt frei vor VfB-Keeper Gregor Kobel auf, er blieb mit seinem Heber jedoch hängen (11.). Kurz bevor ein Treffer von Wolfsburgs Gerhardt wegen eines vermeintlichen Fouls keine Anerkennung fand (31.), scheiterte Wamangituka frei vor Koen Casteels (24.).

In der zweiten Hälfte kontrollierte der Gastgeber das Geschehen zunächst nach dem schnellen Treffer und staffelte sich tief, um dem VfB die Räume für das Tempospiel zu nehmen.

Die Stuttgarter Offensive blieb allerdings kreativ und hätte den Ausgleich erzielen müssen, doch González traf aus sechs Metern das freie Tor nicht (70.). Der VfB stemmte sich bis zum Schluss gegen die Niederlage, es fehlte aber auch etwas Fortune.