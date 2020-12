Mats Hummels war absolut bedient. Seinen ganzen Frust ließ der BVB-Verteidiger mit einem Faustschlag an der Werbebande aus.

"Wir haben zwei Spiele in der Bundesliga durch Standards verloren, das ist eine Katastrophe", schimpfte Mats Hummels bei DAZN: "Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne, das darf nicht sein."

Die 1:2 (0:0)-Niederlage der Dortmunder bei Favoritenschreck Union Berlin war praktisch eine Blaupause der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln Ende November. Die entscheidenden Tore fielen jeweils nach Eckbällen. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Union düpiert den BVB - Hummels schimpft

An der Alten Försterei köpfte zunächst Taiwo Awoniyi (57.) eine von Grischa Prömel verlängerte Ecke von Christopher Trimmel zur Union-Führung ein. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko (60.) erzielte Marvin Friedrich (78.) nahezu ungedeckt nach einer Ecke von Cedric Teuchert den Siegtreffer für die Eisernen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Da steht bei klarer Mann-Zuteilung der stärkste Kopfballspieler des Gegners zehn Meter frei. Es ist für mich unbegreiflich wie das passieren kann", ärgerte sich Hummels. "Wir können es dem Gegner nicht so einfach machen und dürfen ihm nicht so leicht Tore geben, weil man dann in der Bundesliga zu häufig verliert."

Im zweiten Spiel unter der Regie von Edin Terzic musste der BVB bereits die fünfte Saisonniederlage hinnehmen, so viele hat kein anderes Team in der oberen Tabellenhälfte. Statt Tuchfühlung zur Tabellenspitze aufzunehmen, kann Dortmund am Wochenende noch aus den Champions-League-Plätzen fallen. Union, das im Vorjahr beim 3:1 gegen Dortmund den ersten Bundesligasieg der Klubgeschichte gefeiert hatte, ist bis auf einen Punkt an den Titelkandidaten herangerückt und verdiente sich den Sieg durch Lauffreude und Zweikampfhärte. (Die Tabelle der Bundesliga)

Bürki: "Das hat mit Selbstdisziplin zu tun"

"In der ersten Halbzeit haben wir schon durch zwei Fehler zwei Riesenchancen hergegeben, aber die Standards sind es", sagte Hummels noch. "Das hat auch etwas damit zu tun, wie sehr man unbedingt einen Sieg will, wenn man erneut ein Spiel durch Standards hergibt."

Auch Torhüter Roman Bürki ärgerte sich im ZDF: "Wir hatten eine ganz genaue Zuteilung, jeder Spieler weiß, wem er zugeteilt ist. Das hat mit Selbstdisziplin zu tun. Klar, es kann immer einer geblockt werden. Aber das ist sehr ärgerlich."

Als hätte er das Unheil kommen sehen, senkte Sportdirektor Michael Zorc vor der Ecke zum zweiten Gegentor an der Seitenlinie den Kopf und faltete die Hände wie zum Gebet.

BVB-Coach Terzic warnte vor Standards

Trainer Terzic stießen die spielentscheidenden Szenen hinterher ebenfalls sauer auf.

"Wir wussten von der Standardstärke", meinte der neue BVB-Coach. "Union hat jetzt acht Tore nach Standards, alle nach einem ähnlichen Prinzip. Wir haben es heute explizit noch einmal angesprochen, auf unterschiedlichen Kanälen. Wir waren uns auch einig, dass man die Standards am besten verteidigt, indem man sie nicht zulässt."

Das klappte allerdings nicht wie gewünscht. Auch spielerisch blieben die Dortmunder wie schon beim 2:1-Sieg in Bremen zu Terzics Einstand einiges schuldig.

Moukoko schreibt als jüngster Torschütze Geschichte

Einziger Lichtblick war Moukoko, nicht nur wegen seines Rekordtreffers. In Abwesenheit von Tormaschine Erling Haaland war der 16-Jährige in der Offensive ein Aktivposten. Nachdem er kurz vor der Pause mit einem Pfostenschuss (45.) sein Tordebüt noch verpasste, erzielte er mit einem wuchtigen Linksschuss nach gut einer Stunde seinen ersten Treffer und verewigte sich mit 16 Jahren und 28 Tagen als jüngster Torschütze in den Bundesliga-Geschichtsbüchern.

"Er hat viele gute Sachen gemacht. Das war sein stärkstes Spiel bisher", lobte Hummels den Youngster. "Es ist schon fast beruhigend, dass auch er ein bisschen Anlaufzeit braucht und nicht schon mit 16 jeden Bundesliga-Verteidiger austanzt. Er ist ein richtig guter Junge, er gibt Gas. Wir freuen uns, dass er getroffen hat. Trotzdem haben wir verloren. Das bringt uns wenig."

Die Chance auf einen versöhnlichen Jahresabschluss bietet sich am Dienstag im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig.

