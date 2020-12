Die Deutsche Fußball-Liga hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022 veröffentlicht, der am Freitag vom Präsidium des DFB verabschiedet wurde (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Der erste Spieltag der Bundesliga soll vom 13.-15. August 2021 stattfinden. Zuvor steigt bereits die 1. Runde im DFB-Pokal (06-09. August) und der Supercup, dessen Termin noch offen ist.

Die 2. Bundesliga startet bereits vom 23. bis 25. Juli in die neue Saison, die 3. Liga sogar am 23. Juli 2021. Die zweite Runde im DFB-Pokal findet am 26. und 27. Oktober 2021 statt.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist in der Bundesliga für das Wochenende vom 17.-19. Dezember 2021 angesetzt. Am 07. Januar geht es dann weiter. Die Saison endet mit dem 34 Spieltag am 14. Mai in der Bundesliga und am 15. Mai in der 2. Bundesliga. Die Relegationsspiele finden zwischen dem 19. und 24. Mai 2022 statt.

Der Sieger im DFB-Pokal wird am 21. Mai 2022 gekürt.

Die Eckpunkte der Saison 2021/2022:

23.-25. Juli: 1. Spieltag 2. Bundesliga

06.-09. August: 1. Runde DFB-Pokal

13.-15. August: 1. Spieltag Bundesliga

26./27. Oktober: 2. Runde DFB-Pokal

17.-19. Dezember: 17. Spieltag Bundesliga, 18. Spieltag 2. Bundesliga

07.-09. Januar 2022: 18. Spieltag Bundesliga

14.-16. Januar 2022: 19. Spieltag 2. Bundesliga

18./19. Januar 2022: 3. Runde DFB-Pokal

01./02. März 2022: Viertelfinale DFB-Pokal

19./20. April 2022: Halbfinale DFB-Pokal

14./15. Mai 2022: 34. Spieltag Bundesliga und 2. Bundesliga

19.-24. Mai 2022: Relegation Bundesliga und 2. Bundesliga

21. Mai 2022: Finale DFB-Pokal