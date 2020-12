Es ist erst das dritte Hauptstadt-Derby in der Bundesliga. Am Freitagabend empfängt Hertha BSC den Rivalen Union Berlin im Olympiastadion (Bundesliga: Hertha BSC - Union Berlin am Fr. ab 20.30 im Liveticker).

Bisher ist die Bilanz nach zwei Duellen im Oberhaus ausgeglichen. Einem 4:0-Sieg der alten Dame steht ein 1:0-Erfolg von den Köpenickern gegenüber.

Nun lautet die Frage also: Wer geht in der Statistik wieder in Führung?

Bisher galt Hertha immer als Nummer Eins in Berlin. In dieser Saison ist das Bild jedoch erstmals anders als sonst. Mit einem Sieg der Roten wäre vorerst endgültig der Machtwechsel vollzogen (Service: Der Spielplan der Bundesliga).

Union-Trainer Urs Fischer setzt im Derby weiter auf Andreas Luthe im Tor. Nachdem sich dieser in den vergangenen Spielen einige Patzer leistete, war über das Debüt von Loris Karius im Union-Tor spekuliert worden. Die Liverpool-Leihgabe muss aber weiter auf der Bank Platz nehmen.

Im Vergleich zum Remis gegen Eintracht Frankfurt ändert Fischer die Startformation auf einer Position: Julian Ryerson beginnt an Stelle von Sheraldo Becker.

Hertha-Trainer Bruno Labbadia nahm zwei Veränderungen vor. Lucas Tousart und Jordan Torunarigha stehen in der Startelf. Krzysztof Piatek muss zu Spielbeginn auf der Bank Platz nehmen, Omar Aldarete (Bluterguss am Beckenkamm) wurde nicht rechtzeitig fit.

Union kann Hertha davonziehen

Während Union als Tabellensechster die Bundesliga aufmischt, läuft Hertha auf Rang 13 dem Rivalen und den eigenen Ansprüchen hinterher (Service: Die Tabelle der Bundesliga).

Labbadia weiß deshalb um die Wichtigkeit des Prestigeduells. "Drei Punkte im Derby sind immer doppelt süß. Es ist ein besonderer Reiz und den werden wir der Mannschaft vermitteln", sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

Auch sein Gegenüber Fischer erwarte auch ohne Zuschauer ein besonderes Spiel. "Es geht um Emotionen und um eine gesunde Rivalität."

Kruse gegen Lukebakio und Cunha

Das Hauptstadt-Duell ist auch der Vergleich zwischen Topstürmern der Bundesliga. Beide Trainer lobten vor dem Derby die Offensivstars des Gegners und warnten ihr Team.

"Max Kruse ist bei Union jemand, der die Mannschaft fußballerisch deutlich besser macht", schwärmte Labbadia vom Köpenicker Star.

Fischer entgegnete: "Dodi Lukebakio und Matheus Cunha sind Unterschiedspieler, wenn sie Geschwindigkeit aufnehmen können."

Es ist also wahrscheinlich, dass einer der Stürmer die Partie entscheidet.

So können Sie Hertha BSC gegen Union Berlin heute LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Bundesliga-Liveticker bei SPORT1.de und SPORT1 App