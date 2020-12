Bayern lädt zum Spitzenspiel!

Am 10. Spieltag der Bundesliga (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan) schauen die Fußballfans gespannt in die Allianz Arena, wenn RB Leipzig beim FC Bayern München zu Gast ist

Als würdigen Rahmen für das Topspiel zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger (SERVICE: Bundesligatabelle) hat die DFL das Spiel zum Topspiel am Samstagabend auserkoren. (Bundesliga, 10. Spieltag: FC Bayern München - RB Leipzig, Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Leipziger zeigten sich unter der Woche in der Champions League zumindest offensiv schon in Topform für das Duell mit dem Rekordmeister. Mit dem 4:3-Erfolg bei Basaksehir Istanbul gehen die Leipziger punktgleich mit Manchester United und Paris Saint-Germain in den Gruppen-Showdown. (SERVICE: Alles zur Champions League)

Bei Bayern München hingegen dachte Trainer Hansi Flick schon längerfristig und schonte in dem bereits bedeutungslosen Match bei Atlético Madrid Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka. Auch Thomas Müller kam erst nach gut einer Stunde ins Spiel, sorgte per Elfmeter für den 1:1-Endstand.

Müller heiß auf Leipzig - Nagelsmann mit Sorgenfalten

Insgesamt veränderte Flick sein Team mit Blick auf das Duell gegen Leipzig auf neun Positionen. Trotz dem Ende der Rekordserie von 15 Siegen in der Champions League in Folge zeigte er sich entsprechend zufrieden: "Ich bin vom Ergebnis her und wie die Mannschaft das umgesetzt hat sehr zufrieden. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die mit voller Kapelle gespielt hat. Wir hatten einige Umstellungen. Die jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht, von daher können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein", sagte Flick bei Sky.

Das sah Müller auch so. Noch in der Kabine twitterte er "Zeit für eine neue Siegesserie" und verkündete in einem seiner Beiträge das Motto der nächsten Tage: "Leipzig schon im Blick!"

Mit etwas mehr Sorgenfalten schaut Leipzigs Coach Julian Nagelsmann auf das Spitzenspiel. Zwar kehrt Christopher Nkunku, der aus "privaten Gründen" das Spiel in Istanbul verpasste, wieder in den Kader zurück. Aber hinter dem Einsatz von Kevin Kampl steht ein großes Fragezeichen. Der Slowene musste wegen Rückenproblemen zur Halbzeit raus. Ein Fehlen des Routiniers im defensiven Mittelfeld wäre gegen die Offensivpower der Münchner ein enormer Rückschlag.

Beide Teams stehen für offensiven Fußball mit vielen Toren. Vor allem die Bayern haben mit bislang 31 Bundesligatreffern ihre überragende Offensivqualität unter Beweis gestellt. Aber auch das Team von Julian Nagelsmann weiß, wo das Tor steht. 18 Mal hatten die Leipziger schon Grund zum Jubeln.

Bei Über 3,5 Toren geben die Tipp-Experten von Tipico Sportwetten daher eine Quote von 1,70. Unter 3,5 Toren steht sie bei 2,00. Schaut man auf die vergangenen Duelle, liegt der Torschnitt pro Spiel bei 1,5. Mehr als drei Tore sind noch nie in einem Bundesligaspiel der beiden Teams in München gefallen.

Bereits in der vergangenen Saison rüttelte Robert Lewandowski am ewigen Rekord vom Deutschlands Sturmlegende Gerd Müller. Am Ende scheiterte der Pole allerdings doch klar mit 34 Toren. In dieser Spielzeit nimmt er einen neuen Anlauf. In den ersten neun Spieltagen stand Bayerns Nummer 9 in acht Spielen auf dem Platz und erzielte dabei 12 Treffer. Sollte er in diesem Tempo weitertreffen, würde er am Ende bei 51 Toren landen. Glauben Sie, dass er den Rekord des Bombers der Nations brechen kann, dann lassen Sie sich die Quote von 11,0 (über 40,5 Tore) nicht entgehen.

