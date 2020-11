Der FC Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg.

Die Negativ-Bestmarke hält aus der Saison 1965/66 immer noch Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Sieg.

Die Sieglos-Rekordliste der Fußball-Bundesliga:

21.08.65-14.05.66: Tasmania Berlin (31 Spiele)

25.01.20-laufend: Schalke 04 (24)

30.10.11-14.04.12: 1. FC Kaiserslautern (21)

22.10.94-12.05.95: Dynamo Dresden (21)

03.09.86-21.04.87: Blau-Weiß 90 Berlin (21)

07.10.18-17.03.19: 1. FC Nürnberg (20)

23.11.91-09.05.92: Fortuna Düsseldorf (19)

02.04.83-14.10.90: Hertha BSC (19)

21.01.78-07.09.85: 1. FC Saarbrücken (19)

27.02.71-08.09.73: Rot-Weiss Essen (19)

11.04.70-05.11.77: 1860 München (19)

05.12.69-30.04.70: Alemannia Aachen (19)