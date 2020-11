Nationalspieler Marcel Halstenberg kehrt bei RB Leipzig für das Heimspiel in der Bundesliga am Samstag (Bundesliga: RB Leipzig - Arminia Bielefeld am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Arminia Bielefeld zurück.

Dagegen fallen Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann und Konrad Laimer weiterhin verletzungsbedingt aus.

"Halste hat heute wieder trainiert, hat Stand jetzt auch keine Beschwerden mehr", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag über den Abwehrspieler, der zuletzt über Adduktorenprobleme klagte.

Er sei ein Kandidat für das Spiel gegen Bielefeld, "das ist auch gut, weil wir gerade in der Defensive personelle Probleme haben", sagte Nagelsmann.

Aufsteiger Bielefeld hat die vergangenen sechs Ligaspiele verloren, steht auf dem Relegationsplatz, dennoch warnt Nagelsmann. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

"Das ist aktuell die laufstärkste Mannschaft der Liga", meinte der Coach. Auch sei Arminia die Mannschaft der Liga, die am tiefsten verteidigt. Doch damit kenne sich seine Elf aus, "gegen solche Teams haben wir zuletzt häufiger gespielt", meinte der RB-Coach.