Stürmer Joel Pohjanpalofällt fällt bei Union Berlin bis auf Weiteres aus.

Der finnische Nationalspieler hat im Nations-League-Spiel in Bulgarien (2:1) am Sonntag laut Vereinsangabe "eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk" erlitten und muss operiert werden.

Union sprach von einem längerfristigen Ausfall.