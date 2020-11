Bei den meisten Bundesligisten ist dieser Tage Sparkurs angesagt, bei Hertha BSC floss dagegen bis zuletzt das Geld.

Rund 224 Millionen hat Investor und Anteilseigner Lars Windhorst im Sommer in den Hauptstadt-Klub gesteckt, weitere Zahlungen waren geplant und versprochen.

Anzeige

So auch eine Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen Euro, die Ende Oktober bei der Alten Dame hätte ankommen sollen. Nach dieser Zahlung hätte Windhorst 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. gehalten.

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Windhorst liefert versprochene Millionen nicht

Wie die Sport Bild berichtet, ist das Geld aber nicht wie geplant auf den Berliner Konten eingelaufen. Demnach hätten sich Verein und Investor auf ein neues Zahlungsziel geeinigt. Das Geld werde also erst später überwiesen.

Mehr noch: Bereits im Sommer soll eine bereits versprochene Summe von 50 Millionen Euro nicht wie vereinbart angekommen sein. Auch hier kam es zu Verspätungen. Weder die Hertha noch Windhorsts Unternehmen Tenor äußerten sich zu dem Thema.

Weil natürlich auch die Hertha nicht von der Corona-Pandemie verschont blieb - man rechnet für diese Saison mit einem Verlust von 60 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr - sollen die nächsten Windhorst-Millionen zudem vorrangig in die Tilgung von Schulden gesteckt werden. Unter anderem eine 40-Millionen-Anleihe des ehemaligen Anteilseigners KKR soll zurückgezahlt werden.

Heißt für das ambitionierte Projekt in Berlin: Für teure Transfers wird auch in der nächsten Wechselperiode nicht so viel Geld übrig bleiben wie zwischenzeitlich vermutet. Trainer Bruno Labbadia wird vorerst weitestgehend mit dem aktuellen Kader arbeiten müssen.