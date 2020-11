Lange Zeit schien es undenkbar - nun deutet sich der Abschied von David Alaba vom FC Bayern an!

Wie Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagbend im BR sagte, hat der Rekordmeister sein Angebot auf eine Vertragsverlängerung zurückgezogen. Der Grund: Alabas Berater Pini Zahavi habe eine Frist zur Annahme des Angebots verstreichen lassen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach dem Ende der Saison aus, er könnte den Verein im Anschluss ablösefrei verlassen.

"Es hat sich übers Wochenende eine neue Situation ergeben", verriet Hainer. "Wir haben David und seinem Berater vor längerer Zeit ein, wie wir finden, sehr gutes Angebot gemacht. Wir haben über Monate verhandelt [...] und beim letzten Mal dem Berater von David gesagt, dass wir bis Ende Oktober Klarheit haben wollen."

Hainer: "Wir nehmen das Angebot komplett vom Tisch"

Hainer weiter: "Wir haben bis gestern nichts gehört - daraufhin hat unser Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic nochmal aktiv beim Berater nachgehakt. Die Antwort war, dass das Angebot noch immer unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Daraufhin haben wir uns entschlossen, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen - das heißt, es gibt kein Angebot mehr."

Dem Vernehmen nach beläuft sich das Bayern-Angebot auf elf Millionen Euro jährlich plus Prämien von maximal sechs Millionen Euro.

Nach SPORT1-Informationen wartet die Alaba-Seite um Berater Zahavi und Vater George nach wie vor auf eine Verbesserung des Angebots. Da dies nach der Aussage des Bayern-Präsidenten nicht passieren wird, stehen die Zeichen auf Abschied.

Denn Hainer machte auch deutlich, dass der FC Bayern Stand jetzt nicht mehr mit Alaba über die Saison hinaus plant.

Bayern plant für Zeit nach Alaba

Auf die Frage, ob sich der Rekordmeister ab sofort mit der Nachfolge von Alaba beschäftige, antwortete Hainer: "Natürlich, wir müssen in die Zukunft planen." (SPORT1-Kolumne: Effenberg kritisiert Alaba)

Er schätze den österreichischen Nationalspieler zwar sehr. Er sei Publikumsliebling und ein Eigengewächs des FC Bayern, weswegen er es auch bedauern würde, wenn beide Seiten am Ende der Saison getrennte Wege gehen müssten, so Hainer. "Aber", das betonte er auch, "wir haben eine weltweite Pandemie, der Fußball und der FC Bayern stehen vor Herausforderungen, die wir so noch nie gesehen haben".

Deswegen stünde man in der Verantwortung, den FC Bayern sportlich und wirtschaftlich "durch diese schwere Phase" zu führen. "Das Wohl des FC Bayern muss immer über dem Wohl der handelnden Personen stehen, ganz egal ob das Spieler, Vorstände oder Präsidenten sind", sagte Hainer weiter.