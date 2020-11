Robert Lewandowski hat beim FC Bayern München noch einen Vertrag bis 2023.

Wie es mit dem Polen danach weitergeht, ist noch unklar. "Ich weiß es nicht", antwortete Lewandowski der Associated Press auf die Frage, ob er seine Karriere bei Bayern beenden werde.

"Ich denke nicht daran, was danach passiert. Es sind noch zweieinhalb Jahre Vertrag", erklärte der 32-Jährige: "Es ist also eine Menge Zeit, und ich weiß, dass ich länger spielen kann, aber ich habe genug Zeit, um darüber nachzudenken."

Bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer hatte Lewandowski in der Bild betont: "Es war aber auch sicher nicht mein letzter Vertrag, den ich unterschrieben habe in meiner Karriere."

Lewandowski ist für den Deutschen Rekordmeister weiterhin ungemein wertvoll. In der laufenden Saison hat der Stürmer in zwölf Pflichtspielen bereits 13 Treffer erzielt. 2019/2020 waren es satte 55 Tore in 47 Partien und hatte damit gehörigen Anteil am Triple.

Lewandowski kämpft um Globe Soccer Award

"Wenn man sieht, was wir in diesem Lauf gemacht haben, ist es erstaunlich, spektakulär - weil wir alles gewonnen haben, was wir konnten", sagte Lewandowski, der für den "Globe Soccer" nominiert wurde. "Dies ist etwas Besonderes. All diese Auszeichnungen sind die Preise für etwas Besonderes."

Die Globe Soccer Awards sind jährliche Auszeichnungen für herausragende Leistungen im Fußball, die von EFAA und ECA organisiert werden. Im aktuellen Online-Voting (stand 08.13 Uhr) liegt Lewandowski mit 19 Prozent der Stimmen hinter Cristiano Ronaldo (39) und Lionel Messi (22).

Dass in diesem Jahr die Wahl zum Ballon d'Or von France Football ausfällt, sei "nicht wichtig [...]. Wenn ich etwas gewinne, bin ich stolz und sehr glücklich, aber das geht nun nicht. Jemand hat die Entscheidung so getroffen - das Leben geht weiter."