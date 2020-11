Kingsley Coman hat sich offenbar am Knöchel verletzt. Wie das französische Portal RMC Sport berichtet, erlitt der Flügelspieler die Läsion im Mittwochstraining der französischen Nationalmannschaft.

Demnach bekam Coman in der Abschlusseinheit der Équipe Tricolore einen Schlag auf den Knöchel und kann deshalb nicht im Länderspiel gegen Finnland am Abend mitwirken. (Länderspiel: Frankreich - Finnland heute Abend ab 21.10 Uhr im LIVETICKER)

Eigentlich hätte der Star des FC Bayern in der Startelf stehen sollen. Stattdessen will Didier Deschamps nun auf Moussa Sissoko setzen, so RMC Sport.

Für die Münchner wäre es nach Alphonzo Davies, Benjamin Pavard und Joshua Kimmich der vierte Verletzte innerhalb weniger Woche.