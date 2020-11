Essen (SID) - Seine Sprüche waren legendär, sein Laufstil erinnerte an den Watschelgang einer Ente: Stürmer Willi "Ente" Lippens gehörte mit seinen vielen Finten auf dem Fußballplatz und mit seinem Charisma viele Jahre zu den schillerndsten Persönlichkeiten in der Fußball-Bundesliga. Am Dienstag feiert der frühere Profi von RW Essen und Borussia Dortmund seinen 75. Geburtstag.

Legendär wurde ein Dialog von Lippens mit einem Schiedsrichter im typischen Kohlenpott-Slang aus dem Jahr 1965 im Spiel gegen Westfalia Herne. Nach einem Foul von Lippens sagte der Unparteiische: "Ich verwarne Ihnen", Lippens erwiderte: "Ich danke Sie" - und flog vom Platz. Später eröffnete der Spaßvogel in Bottrop ein Restaurant mit dem Namen "Ich danke Sie".

Der gebürtige Niederländer spielte von 1965 bis 1976 und von 1979 bis 1981 für seine große Liebe Rot-Weiss Essen, von 1976 bis 1978 ging er für Borussia Dortmund auf Torejagd. Für beide Klubs erzielte er in 242 Bundesligaspielen 92 Tore, für RWE stand er in seiner Karriere insgesamt 449-mal auf dem Platz und markierte 237 Treffer.