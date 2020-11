Nach der 2:3-Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern will Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur.

Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstagabend (Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund, Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) dreht sich vieles um Youssoufa Moukoko, der an diesem Freitag seinen 16. Geburtstag feiert und damit in Berlin mit seinem Debüt als jüngster Spieler der Bundesliga-Historie einen Rekord aufstellen könnte.

+++ Hertha-Coach Labbadia schwärmt von Moukoko +++

Vor dem Duell mit dem BVB hat Hertha-Trainer Bruno Labbadia Moukoko gelobt. "Er stand berechtigterweise unter Beobachtung. Was er im Jugendbereich geleistet hat, ist top", sagte Labbadia.

Im jungen Alter des Angreifers sieht Labbadia kein Problem. "Er weiß, wo das Tor steht. Da ist das Alter absolut egal. Ob 16 oder 35 - wenn du Tore schießen kannst, dann wirst du gebraucht. Es wird sehr, sehr spannend sein."

Das Bundesligadebüt käme mit 16 "sehr, sehr früh. Aber es gibt außergewöhnliche Talente, da scheint er dazuzugehören", sagte Labbadia, der einen Vergleich zu seinem Ex-Schützling Timo Werner zog: "Bei Timo Werner haben wir auch überlegt, ihn mit 16 spielen zu lassen, was damals aber nicht ging. Er hat damals definitiv das Zeug, den Torhunger und das Tempo dazu gehabt."