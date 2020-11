Der VfL Wolfsburg bleibt auch nach dem 7. Spieltag in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Die Glasner-Elf gewann das Duell gegen Tabellen-Nachbar TSG Hoffenheim am Sonntag mit 2:1 (2:0). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Damit stehen die Wölfe nun mit elf Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Die Hoeneß-Elf rutscht hingegen mit nur sieben Punkten auf Rang 13 ab. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Die Tore für die Wölfe schossen Renato Steffen (5.) und Wout Weghorst (26.). Nach Konfusion in der TSG-Defensive legte Steffen für einen strammen Rechtsschuss des Niederländers quer, der später einen Foulelfmeter (84.) verschoss.

Der eingewechselte Sargis Adamyan (87.) verkürzte, VfL-Keeper Koen Casteels parierte in der Nachspiel einen Handelfmeter von Munas Dabbur (90.+4).

Wolfsburg mit kuriosem Treffer

Renato Steffen (5.) brachte die Wölfe in Führung - doch zunächst jubelte kein Profi im grünen Trikot. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte auf Abseits entschieden, nach gut zwei Minuten korrigierte der Videoassistent die Entscheidung. Der Treffer dürfte in die Geschichte der kuriosesten Treffer der Bundesliga ein gehen.

Zitterpartie nach Anschlusstreffer

Hoffenheim landete drei Tage nach dem rauschhaften 5:0-Sieg in der Europa League gegen Slovan Liberec dagegen wieder hart in der Bundesliga-Realität. Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien stehen nun in der Liga zu Buche. Dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß fehlte die Gier, vielleicht auch die Frische, um den Negativtrend zu beenden.

Die Gastgeber agierten giftig und zielstrebig in der Offensive, um die sich die Dissonanzen gedreht hatten. Nach der frühen Führung besaß Torjäger Weghorst schon in der neunten Minute die Chance nachzulegen, scheiterte aber. Hoffenheim spielte durchaus mit und besaß kurz vor der Pause durch den nun aktiveren Ishak Belfodil eine große Chance zum Anschlusstreffer (40.).

Auch im zweiten Durchgang blieb Wolfsburg die zunächst gefährlichere Mannschaft. Der emsige Josip Brekalo setzte aus der Distanz das erste Zeichen (51.). Die Gäste erspielten sich durchaus auch ihre Chancen, nach dem Anschlusstreffer wurde es noch einmal spannend.

Trainer-Diskussion beim VfL Wolfsburg

Bei den Wolfsburger gab es unter der Woche ziemliche Unruhen. Medienberichten soll Trainer Glasner vor dem Aus gestanden haben.

Der Coach beschwerte sich öffentlich über nicht vollzogene Transfers, Geschäftsführere Jörg Schmadtke zeigte sich wenig erfreut.

Nach dem Wirbel um seine Transfer-Aussagen hat Trainer Oliver Glasner versucht, die Wogen beim VfL Wolfsburg zu glätten.

"Ich habe das eigentlich überhaupt nicht als Kritik aufgefasst und das ist auch so nicht zu verstehen", erklärte Glasner vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim bei Sky. "Ich habe gesagt, dass wir uns ein Anforderungsprofil zurechtgelegt haben, dass wir dann nicht realisieren konnten aus verschiedenen Gründen."

