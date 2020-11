Diese Horror-Serie nimmt einfach kein Ende.

Schalke 04 wartet weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison. Gegen den VfL Wolfsburg verlor das Team von Trainer Manuel Baum mit 0:2 und zeigte dabei vor allem in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Wout Weghorst brachte die Wölfe bereits in der 4. Minute in Führung, Xaver Schlager erhöhte in der 24. Minute auf 2:0 aus Wölfe-Sicht. Für Schalke war das Spiel gegen Wolfsburg saisonübergreifend bereits das 24. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg, zuletzt erreichten die Königsblauen immerhin zwei Remis in Serie. Der letzte Bundesliga-Sieg datiert vom 17. Januar. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

Schalke nähert sich Tasmania-Negativrekord

Schalke nähert sich immer mehr dem Negativrekord von Tasmania Berlin. Machen die Gelsenkirchener so sieglos weiter, stellen sie am 9. Januar die Marke von 31 erfolglosen Partien des schlechtesten Bundesligaklubs der Geschichte aus der Saison 1965/66 ein.

Die Knappen bleiben mit drei Punkten aus acht Spielen weiter 17., Wolfsburg springt mit seinem dritten Saisonsieg und dem ersten auf fremden Platz vorübergehend auf Rang fünf. Sollte der FSV Mainz 05 am Sonntag beim SC Freiburg siegen, würde Schalke sogar auf den letzten Platz abrutschen. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Auch das Comeback des Nationalspielers Suat Serdar machte Schalke nicht entscheidend besser. Der Ex-Mainzer hatte wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung zuvor in dieser Saison lediglich 52 Minuten lang auf dem Platz gestanden. Trainer Manuel Baum musste auch seine Abwehr umstellen: Defensivchef Salif Sane war mit einer Knieverletzung von Senegals Länderspielreise zurückgekehrt, er wird in der nächsten Woche eingehend untersucht.

Weghorst trifft nach Eckball

Zudem verzichtete Baum auf den türkischen Nationalspieler Ozan Kabak, der erst am Donnerstag wieder in Gelsenkirchen eingetroffen war.

Die Wölfe starteten mit viel Offensivpower, mit der Schalke große Probleme hatte. Einen Schuss von Schlager konnte Matjia Nastasic nach drei Minuten in höchster Not noch zur Ecke blocken, doch aus dieser resultierte dann die Wölfe-Führung. Maximilian Arnold brachte den Eckball direkt auf den Kopf von Weghorst, der den Ball - weitgehend unbedrängt von seinem Gegenspieler Malick Thiaw - in der langen Ecke platzierte.

Starker Rönnow hält Schalke im Spiel

Schalkes umgestellte Abwehr wackelte bedenklich: Ridle Baku bei einem Konter und Arnold mit einer direkten Ecke scheiterten innerhalb weniger Sekunden an Torhüter Frederik Rönnow (14.), den Baum vor dem Spiel zur Nummer eins gemacht hatte.

In der ersten halben Stunde spielte quasi nur die Wölfe, die dann durch Schlager erhöhten. Nach einem Querpass von Renato Steffen, legte Weghorst den Ball aus kurzer Distanz zu Schlager, der einschob. Die Schalker Defensive schaute nur zu. Schon zuvor hätte Renato Steffen per Kopf erhöhen können, scheiterte jedoch am starken Schalker Schlussmann.

Erst danach wurde Schalke mutiger. Für den schwachen Amine Harit war das Spiel bereits fünf Minuten vor dem Pausenpfiff beendet, für ihn kam Benito Raman, der kurz vor der Halbzeit die bis dato beste Schalker Aktion hatte. Wolfsburg-Torwart Koen Casteels wehrte seinen Schuss über die Latte.

In der zweiten Hälfte traute sich Schalke mehr zu und hatte durchaus einige gute Gelegenheiten. Die beste vergab Goncalo Paciencia in der 67., der aus kurzer Distanz an Casteels scheiterte. Doch auch die Wölfe hatten Chancen, die Partie noch einseitiger zu gestalten. Wenige Minuten vor der Paciencia-Chance vergab Weghorst eine Riesenchance, als Rönnow die Vorentscheidung verhinderte. Kurz vor Schluss traft Raman nach einem schönen Schuss noch die Querlatte.

