Nach der letzten Länderspielpause des Jahres muss Borussia Dortmund am achten Spieltag bei Hertha BSC ran (Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Ungewöhnlich ist die Uhrzeit: Nach Gladbach - Wolfsburg am 4. Spieltag (1:1) nun das zweite Spiel findet am Samstag um halb neun statt. Hintergrund: Weil noch am Mittwoch Länderspiele stattfanden, wurde zum zweiten Mal das Spiel am Freitagabend gestrichen - und findet 24 Stunden später statt.

Der BVB tritt mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern als Tabellendritter in der Hauptstadt an und muss in Berlin nur auf Dan-Axel Zagadou sowie Marcel Schmelzer verzichten.

Auch der mehrfach negativ getestete Erling Haaland steht nach dem Corona-Wirrwarr rund um die norwegische Nationalmannschaft zur Verfügung. "Er ist zu 100 Prozent bereit", betonte Lucien Favre.

BVB: Moukoko vor Debüt?

Darüber hinaus hat der BVB-Trainer eine weitere Option in der Hinterhand: Jungstar Youssoufa Moukoko, der am Freitag seinen 16. Geburtstag feierte und ab jetzt spielberechtigt ist, steht erstmals im Kader der Profimannschaft.

Seit Sommer trainiert der Stürmer, der in Berlin zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte avancieren könnte, bereits mit der ersten Mannschaft, Pflichtspiele absolvierte er aber bei der U19. "Er hat fantastisches Potenzial, es macht Spaß, mit ihm zu trainieren", sagt Favre.

"Youssoufa ist ein wichtiger Teil von Borussia Dortmund", erklärte Sportdirektor Michael Zorc. "Wir sollten allerdings alle etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, sodass sich alles entwickeln kann."

Nach der 2:3-Heimpleite vor zwei Wochen gegen die Bayern geht es für den BVB darum, nicht weiter an Boden zu verlieren, steht bei der unberechenbaren Hertha jedoch vor einer kniffligen Aufgabe.

Favre warnt vor der Hertha

"Ich habe mehrere Spiele von Berlin gesehen, sie sind unangenehm zu spielen", warnte Favre vor den Berlinern, die nach zuvor fünf sieglosen Partien vor der Länderspielpause in Augsburg drei Punkte ergatterten.

Während die Hertha auswärts bereits sechs Zähler einfahren konnte, holte sie zu Hause erst ein mageres Pünktchen. Mit dem BVB erwartet Trainer Bruno Labbadia einen Gegner mit "wahnsinniger Dynamik und hervorragenden Fußballern. Wir freuen uns auf eine interessante Begegnung."

Und Labbadia freut sich auch auf ein mögliches Moukoko-Debüt: "Er stand berechtigterweise unter Beobachtung. Was er im Jugendbereich geleistet hat, ist top. Er weiß, wo das Tor steht. Da ist das Alter absolut egal. Ob 16 oder 35 - wenn du Tore schießen kannst, dann wirst du gebraucht. Es wird sehr, sehr spannend sein."

Verzichten muss Labbadia auf die verletzten Jhon Cordoba und Santiago Ascacibar, auch für Jordan Torunarigha kommt die Partie noch zu früh.

