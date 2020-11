Beim Krisengipfel in Mainz setzt Schalke-Trainer Manuel Baum im Tor auf Frederik Rönnow. (FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 im LIVETICKER)

Der Däne war nach der Verletzung von Ralf Fährmann ab dem dritten Spieltag immer zum Einsatz gekommen. Doch nun ist Fährmann eigentlich wieder fit - wer ist also die Nummer eins?

Anzeige

"Für mich war der Plan, dass nach der Verletzung von Ralf bis zur Länderspielpause auf jeden Fall Frederik spielt", sagte Baum vor dem Anpfiff in Mainz bei Sky.

Im Pokalspiel unter der Woche hatte Fährmann allerdings bereits wieder im Tor gestanden - und mit einem gehaltenen Elfmeter zum ersten Pflichtspielsieg der Saison gegen den 1. FC Schweinfurt maßgeblich beigetragen.

Dass in dem so wichtigen Spiel beim FSV Mainz 04 nun also Rönnow im Kasten steht sollte ein Fingerzeig sein, laut Baum ist die endgültige Entscheidung allerdings noch nicht gefallen: "Nach der Länderspielpause setzen wir uns zusammen und legen uns dann auch fest.