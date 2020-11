Was für ein Krimi im Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München!

Der Rekordmeister bezwang den BVB nach einem spektakulären Schlagabtausch mit 3:2 (1:1) und festigte die Tabellenführung. (Service: Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Die Bayern führen das Klassement wieder mit zwei Punkten Vorsprung vor RB Leipzig an. Die Dortmunder rutschten mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei ab. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Erstmals seit über 50 Jahren gewannen die Bayern damit vier Bundesligaspiele gegen den westfälischen Rivalen in Folge, die bislang einzige Erfolgsserie dieser Art gelang zwischen 1968 und 1970. Bayern-Coach Hansi Flick blieb auch in seinem vierten Pflichtspiel (drei Ligaspiele, ein Supercup-Finale) gegen den BVB siegreich.

Bayern-Star Goretzka: "Waren oftmals einen Tick schneller"

"Dortmund hat auf unsere Fehler gewartet, die uns auch zu oft passiert sind", sagte Leon Goretzka bei Sky. "Wir haben das Spiel aber verdient gewonnen, weil wir oftmals einen Tick schneller waren und auch abgezockter - wie beim Freistoß." (Die Stimmen zum Spiel)

Marco Reus (45.) brachte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zwar in Führung, doch David Alaba (45.+4) nach einer Freistoß-Variante, Robert Lewandowski (48.) mit seinem elften Saisontor und der eingewechselte Leroy Sané (80.) drehten die Begegnung. Erling Haaland (83.) konnte Bayerns vierten Pflichtspielsieg gegen den BVB in Folge nicht mehr verhindern. Überschattet wurde dieser aber von einer womöglich schwereren Knieverletzung von Joshua Kimmich. (Die Bayern-Spieler in der SPORT1-Einzelkritik)

Hummels: "Kaltschnäuzigkeit hat gefehlt"

"Heute hat uns Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt", sagte Mats Hummels bei Sky. "Wir hatten viele riesige Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben. Wir haben das Spiel nicht dominiert, aber es war kein schlechtes Spiel von uns." (Die BVB-Spieler in der SPORT1-Einzelkritik)

Eine gute Nachricht ereilte Favre schon vor dem Anpfiff. Hummels meldete sich nach seiner Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit. Und der Abwehrchef war auch sofort gefordert. Bayern-Torjäger Lewandowski setzte den Ball schon nach 40 Sekunden ans Außennetz.

Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Die Bayern waren ballsicherer, in den Zweikämpfen präsent und vorne gefährlich. Einen Kopfball von Nationalspieler Leon Goretzka, der nach seinen Wadenproblemen wieder zur Verfügung stand, parierte BVB-Schlussmann Roman Bürki stark.

Bayern-Führung durch Lewandowski zählt nicht

Die Gastgeber kamen gegen hochstehende Münchner mit langen Diagonalbällen immer öfter in gute Situationen, häufig fehlte aber die Präzision beim finalen Pass. Dennoch bot sich Haaland auf Zuspiel von Giovanni Reyna die große Chance zur Führung, der ansonsten so eiskalte Norweger verzog aber (21.).

Drei Minuten später jubelten die Gäste. Nach schöner Vorarbeit von Serge Gnabry überwand Lewandowski Bürki, doch Schiedsrichter Manuel Gräfe erkannte auf einen Hinweis seines Videoassistenten Benjamin Brand nicht an. Lewandowskis Kniescheibe befand sich hauchdünn im Abseits.

Der CHECK24 Doppelpass mit Horst Heldt (1. FC Köln) und allem zum Kracher BVB vs. Bayern am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Für die Münchner kam es aber noch bitterer. Kimmich verletzte sich am Knie, als er einen Konter unterbinden wollte und Haaland im Mittelkreis foulte. Kimmich musste vom Platz geführt werden, Corentin Tolisso ersetzte den Nationalspieler.

BVB geht in Führung - Bayern dreht Partie

Ohne ihren Antreiber mussten sich die Münchner neu sortieren, die Dortmunder nutzten diese Phase. Axel Witsel zielte noch zu ungenau (41.), dann traf Reus auf Zuspiel von Raphael Guerreiro. Die Bayern-Abwehr war in dieser Situation viel zu zögerlich.

Als sich alle schon auf den Pausenpfiff eingestellt hatte, schlug der Serienmeister aber zurück. Alabas Schuss nach einem Freistoßtrick wurde von Thomas Meunier noch abgefälscht. Zuletzt hatte es reichlich Wirbel um den Österreicher gegeben, nachdem die Bayern-Bosse ihr Vertragsangebot zurückgezogen hatten.

Trotz des späten Rückschlags gehörte dem BVB aber die erste Möglichkeit nach der Pause. Haaland wurde im Münchner Strafraum von Jadon Sancho schön freigespielt, seine Hereingabe auf den völlig freistehenden Reus misslang aber (47.). Besser machten es die Bayern. Nach einer Flanke von Lucas Hernández entwischte Lewandowski Gegenspieler Manuel Akanji und köpfte unhaltbar für Bürki ein.

Coman scheitert am Pfosten - wilde Schlussphase

Die Münchner suchten die Entscheidung. Kingsley Coman traf nur den Pfosten (51.). Dortmund versuchte es immer wieder mit Bällen auf Haaland, der die Bayern-Defensive vor einige Probleme stellte.

Es entwickelte sich nun ein offenes Spiel. Reyna scheiterte nach Fehler des nicht immer sicheren Buona Sarr an Nationaltorhüter Manuel Neuer (63.). Dortmund erhöhte nun den Druck und drängte auf den Ausgleich. Joker Sane erzielte das scheinbar beruhigende 3:1, doch Haaland machte es noch einmal spannend. Reus (87.) hatte den 3:3-Ausgleich auf dem Fuß, setzte den Ball aber volley über das Bayern-Gehäuse. Lewandowskis (90.+3) nächster Treffer wurde erneut wegen einer Abseitsstellung vom VAR kassiert.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)