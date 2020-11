Trainer Peter Bosz hält eine Rückkehr von Verteidiger Lars Bender beim Spiel von Bayer Leverkusen am Sonntag (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Hertha BSC am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Hertha BSC für möglich.

"Lars hat Hoffnung, dass er dabei sein kann. Er war heute im Training dabei. Wir müssen abwarten, wie das für Sonntag aussieht", sagte der Niederländer am Freitag.

Anzeige

Lars Bender hatte beim 2:1-Sieg am Samstag bei Aufsteiger Arminia Bielefeld einen Pferdekuss abbekommen. Keine Hoffnung hat Bosz hingegen auf einen Einsatz von Edmond Tapsoba (Coronavirus) und Sven Bender (Knöchel).

Trotz der bislang enttäuschenden Saison von Hertha BSC erwartet Bosz am Sonntagnachmittag einen "guten Gegner. Sie stehen nicht da, wo wir alle sie erwartet haben. Sie haben sehr gute Einzelspieler, aber sie haben es noch nicht geschafft, das umzusetzen", sagte er.

Seine Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und will die Serie von fünf Siegen in Folge in der Bundesliga ausbauen. Zudem feierte die Werkself am Donnerstag in der Europa League einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva und steht zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase bereits mit einem Bein in der Zwischenrunde.

"Wir haben unsere Spielweise etwas geändert und bislang funktioniert das sehr gut. Daran wollen wir anknüpfen", betonte Bosz.