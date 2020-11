Ganz Fußball-Deutschland schaut auf dieses Spiel!

Am Abend steht das bisherige Highlight der aktuellen Bundesliga-Saison an. Der BVB empfängt den FC Bayern München zum Gipfelduell. (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Nimmt man die bisherigen Ergebnisse in der Bundesliga zu Grunde, dürfte es ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams sind punktgleich. RB Leipzig ist durch den Sieg gegen den SC Freiburg am Nachmittag zwar vorübergehend auf Platz eins gesprungen, doch diesen werden die Bullen am Abend auf jeden Fall an eines der beiden Teams verlieren. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Die Dortmunder zeigten sich zuletzt vor allem defensivstark, stellen mit zwei Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Der Rekordmeister glänzt im Gegenzug mit der besten Offensive (24 Tore), kassierte allerdings bereits neun Treffer.

Aufstellung: Sané zunächst auf der Bank - BVB mit Reus

Unter der Woche feierten beide Teams in der Champions League einen deutlichen Sieg. Dortmund gewann mit 3:0 beim FC Brügge, die Bayern mit 6:2 beim FC Salzburg.

Lucien Favre kann rechtzeitig zum Spitzenspiel wieder auf Abwehrchef Mats Hummels zurückgreifen, der seine Verletzung auskuriert hat. Auch Kapitän Marco Reus darf von Beginn an an. Emre Can sitzt nach überstandener Corona-Infektion auf der Bank.

Favre über Hummels: "Alle sagen, er kann spielen"

"Wenn er spielt, ist er bei 100 Prozent", sagte BVB-Trainer Lucien Favre über Hummels vor dem Spiel bei Sky. "Er hat gestern schon zum Teil mittrainiert. Heute morgen hat er individuell trainiert, um zu verifizieren, ob alles okay ist. Alle sagen, er kann spielen. Er hat vor einer Woche in Bielefeld gespielt. Er ist normalerweise fit."

Hansi Flick hat dagegen vor allem in der Defensive mit Personalsorgen zu kämpfen. Neben Alphonso Davies und den positiv auf Corona getesteten Niklas Süle fällt gegen den BVB auch noch Benjamin Pavard mit einer Oberschenkelprellung aus.

Deshalb beginnt Bouna Sarr hinten rechts. Die Innenverteidigung bilden Jérôme Boateng und David Alaba, Lucas Hernández ist Linksverteidiger. Im Mittelfeld ist der gegen Salzburg fehlende Leon Goretzka wieder fit, er spielt an der Seite von Thomas Müller und Joshua Kimmich. Vorne darf neben Serge Gnabry und Robert Lewandowski Kingsley Coman wie gegen Salzburg von Beginn an ran, Leroy Sané sitzt zunächst auf der Bank.

Die Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

München: Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

