Robert Lewandowski hat es geschafft.

Der Pole traf beim 4:1 bei Arminia Bielefeld am 4. Spieltag doppelt und hat damit gegen sämtliche 18 aktuellen Bundesligisten genetzt.

Dass Lewandowski gegen die Arminia zuvor noch nicht gejubelt hatte, liegt nicht an ihm. Denn der Aufsteiger spielte zuletzt in der Saison 2008/09 in der Bundesliga. Da stand Lewandowski noch bei Lech Posen in Polen unter Vertrag.

Mit nun sieben Treffern führt der 32-Jährige die Torjägerliste der aktuellen Saison an. Dank des Doppelpacks zog er an Andrej Kramaric vorbei, der im Spiel gegen den BVB nicht mitwirken konnte.

In der vergangenen Saison hatte Lewandowski das Kunststück schon einmal geschafft, als er erstmals in seiner Karriere - nach zuvor sechs erfolglosen Duellen - gegen den späteren Absteiger Fortuna Düsseldorf traf.